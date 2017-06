Rientro dei capitali, si allunga l’elenco dei “paradisi” ammessi: anche Hong Kong e Cayman

L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare sulla seconda finestra di rientro dei capitali per sanare le irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016:

c’è tempo fino alla fine di luglio

Si allunga l’elenco dei “paradisi” fiscali di quali possono rientrare i capitali detenuti al riparo del Fisco, nell’ambito della seconda versione della “voluntary disclosure“. L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la circolare che chiarisce gli aspetti tecnici del provvedimento ed emerge che si possono “estendere alcune agevolazioni spettanti nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria ai contribuenti che detengono investimenti o attività di natura finanziaria in Paesi cosiddetti black list che abbiano sottoscritto particolari accordi di scambio di informazioni” prima del 24 ottobre 2016. “Rispetto alla precedente edizione della collaborazione volontaria”, dice il Fisco, si è dunque “ampliato l’elenco dei Paesi che consentono di beneficiare delle ulteriori riduzioni delle misure sanzionatorie nonché della disapplicazione del raddoppio dei termini per l’accertamento e la contestazione delle violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale. In tale elenco oggi figurano anche Guernsey, Hong Kong, Isole Cayman, Isola di Man, Isole Cook, Jersey, Gibilterra“.

In una nota, le Entrate spiegano che “i contribuenti che decidono di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse fino al 30 settembre 2016 in materia di detenzione di attività finanziarie possono avvalersi, entro il 31 luglio 2017, della riapertura dei termini per l’accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione e il rientro di capitali. C’è tempo fino al 30 settembre 2017, invece, per l’integrazione delle istanze, i documenti e le informazioni”. La voluntary bis, contenuta nel decreto fiscale che ha accompagnato la legge di Bilancio, è “stata indotta dalla scelta di offrire un’ulteriore opportunità derivante dall’evidenza che la lotta all’evasione fiscale internazionale è stata particolarmente intensificata, come dimostra l’impegno da parte delle Autorità fiscali dei Paesi più avanzati nell’elaborazione di strategie sempre più efficaci e condivise per contrastare gli illeciti tributari internazionali. A ciò si aggiunge l’estensione della rete di accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale, contribuendo in tal modo ad ampliare l’elenco dei Paesi che, in caso di detenzione di investimento o di attività di natura finanziaria presso gli stessi, consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni previste dalla procedura di collaborazione volontaria”, sostengono le Entrate.

Da ultimo, l’Agenzia chiarisce che coloro che riporteranno i capitali in Italia alla luce del sole, potranno provvedere spontaneamente al versamento delle somme dovute, a titolo di imposte, sanzioni ed interessi, entro il 30 settembre 2017: è possibile ripartire il versamento in tre rate mensili di pari importo e che, in tal caso, il pagamento della prima rata deve essere effettuato comunque entro il 30 settembre 2017. Disponibile una piattaforma che permette ai contribuenti che aderiscono alla procedura di collaborazione volontaria di calcolare autonomamente le somme dovute al Fisco, sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

