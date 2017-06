Le migliori compagnie aeree del mondo secondo AirHelp Score

E’ finalmente online la nuova classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree al mondo, l’AirHelp Score quest’anno non si limita ai vettori aerei ma aggiunge anche la classifica dei migliori e peggiori aeroporti.

AirHelp, leader mondiale nell’assistenza ai passeggeri in caso di ritardi e cancellazioni, ha creato quello che milioni di passeggeri richiedevano: uno strumento in grado di far conoscere davvero cosa aspettarsi quando si sceglie dove viaggiare e quale compagnia aerea scegliere, il prezzo del biglietto non può essere la sola discriminante.

Come funziona davvero l’AirHelp Score?

Le compagnie aeree vengono valutate seguendo 3 fattori.

Puntualità con la % dei voli del vettore aereo arrivati con non oltre 15 minuti di ritardo; Qualità del servizio offerto basato sulle valutazioni compiute da SkyTrax su centinaia di fattori come spazi negli aeromobili, sedili e servizi offerti; Assistenza ai passeggeri valuta invece come vengono assistiti i passeggeri in caso di disagi e problemi con i loro voli (Tempi di risposta, Tempi di risarcimento, % immotivati rifiuti di risarcimento, ect)

Per gli aeroporti vengono valutati invece attraverso:

Puntualità con la % di voli in partenza che hanno subito un ritardo di più di 15 minuti; Qualità dei servizi offerti all’interno dell’aeroporto; la sua pulizia ed altri numerosi fattori monitorati da SkyTrax; Sentimento dei Passeggeri attraverso l’analisi delle valutazioni e dei commenti rilasciati online e sui socials riguardo all’aeroporto.

Le 6 Miglior compagnie aeree al Mondo sono: Singapore, Etihad Airways, Qatar Airwasy, Austrian Airlines, Air Transat e l’Italiana Air Dolomiti. In fondo alla classifica troviamo 3 dei principali vettori operanti in Italia con Alitalia #56, EasyJet #73 ed addirittura Ryanair all’83esimo posto.

Lorenzo Asuni, Country Manager di AirHelp per l’Italia, sottolinea “E’ una grande soddisfazione vedere Air Dolomiti in cima alla classifica dell’AirHelp Score. Soprattutto alla luce della crisi di Alitalia è davvero un messaggio che con una gestione sana e focalizzata sui passeggeri Noi Italiani possiamo ottenere ottimi risultati e far meglio dei più grandi vettori aerei Europei e Mondiali”

Il miglior Aeroporto al Mondo invece è Singapore seguito da Monaco ed Hong Kong. Male gli Italiani, penalizzati sopratutto dalle valutazione sulla qualità dei servizi offerti, con Milano Malpensa al 30esimo posto mentre Roma Fiumicino alla posizione #38.

“Purtroppo gli aeroporti Italiani non sono ancora a livello dei migliori al Mondo e dei principali scali Europei”, il Manager di AirHelp spiega “i servizi offerti non sono ancora sufficienti e dispiace questo risultato visto che gli aeroporti sono il luogo dove diamo il benvenuto a milioni di turisti che arrivano nel Bel Paese”

Nel 2016, solo in Italia, 600.000 passeggeri passati per gli aeroporti Italiani avrebbero diritto ad un risarcimento per ritardo, cancellazione o overbooking del loro volo. AirHelp, negli ultimi 4 anni, ha aiutato più di 3 Milioni di persone in tutto il mondo ad ottenere oltre 200 Milioni di €.

Asuni chiarisce: “Riteniamo che le compagnie aeree dovrebbero cercare di fornire un servizio soddisfacente sia in aria che a terra. Le aerolinee dovrebbero anche essere costantemente puntuali, perché il tempo è prezioso!” – puntualizza ”ma soprattutto dovrebbero trattarti al meglio quando le cose vanno male”.