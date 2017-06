Simone Branca, head of marketing prodotto web di Rai Pubblicità e Marco Merolla marketing director di Whirlpool Italia

Simone Branca, head of marketing prodotto web di Rai Pubblicità

Simone Branca, in carica da giugno, è il nuovo head of marketing prodotto web di Rai Pubblicità.

Branca, spiega una nota, arriva da Rcs MediaGroup, dove ha lavorato dal 2014 in qualità di head of marketing digital advertising, occupandosi, tra le altre cose, anche di programmatic. In precedenza ha lavorato in Populis, con il ruolo di marketing manager – advertising e in seguito di head of trade marketing and special projects, e in LeonardoAdv.

Marco Merolla, marketing director di Whirlpool Italia

Il 9 giugno 2017, Whirlpool Italia ha annunciato la nomina di Marco Merolla a marketing director. Nel suo ruolo riporta direttamente a Lorenzo Paolini, ceo, ad e vp di Whirlpool Italia.

Merolla, 37 anni, laureato in economia aziendale presso l’università degli Studi di Napoli, ha iniziato la sua carriera in Red Bull, dove ha ricoperto il ruolo di district sales manager, per poi passare in Galbani nel 2006, dove per 4 anni è stato brand & category manager. Dopo una successiva esperienza da marketing manager in Bialetti, è approdato a Indesit dove è stato prima commercial and product marketing manager tumble dryer e in seguito product marketing manager laundry. In ultimo, nel 2015, è stato nominato director KitchenAid Mda.