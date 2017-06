Spalletti in tivu: “Sono entusiasta. C’è tanto lavoro da fare”

“L’Inter ha milioni di tifosi nel mondo: non è un peso, bensì una sfida che dà tanta energia”

“C’è tanto lavoro da fare, in maniera seria e professionale, anche per il momento che sta attraversando la squadra. Bisogna migliorare. C’è da riconciliare i risultati con la storia della nostra società. L’appartenenza diventerà fondamentale. Abbiamo visto che ci sono squadre attrezzate”. Lo dice l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti alla tv tematica del club. “Sono entusiasta – aggiunge l’allenatore – di entrare a far parte di questa grandissima famiglia che è l’Inter. Avendo il supporto e il sentimento di milioni di tifosi potrebbe essere inteso come un peso, e invece dobbiamo vederla come una sfida, una nuova energia da portare sul campo”.

LO ZENIT: “AMIAMO SPALLETTI”

“Ottima scelta per l’allenatore, a San Pietroburgo lo amiamo”. E’ il messaggio dello Zenit all’Inter pubblicato su Twitter qualche minuto dopo l’ufficializzazione di Luciano Spalletti alla guida dell’Inter. Il tecnico toscano ha allenato la squadra russa dal 2009 al 2014, vincendo due campionati, oltre a una Coppa e una Supercoppa di Russia.

