Samsung, Note 8 atteso ad agosto

Lancio punta a battere sul tempo l’arrivo dell’iPhone 8

S amsung vuole rubare la scena ad Apple e per questo starebbe programmando per il mese di agosto il lancio del Galaxy Note 8, erede dello sfortunato Note 7 ritirato dal mercato per la batteria “esplosiva”. Una data che precede l’evento di inizio settembre con cui Apple dovrebbe annunciare novità sui suoi smartphone, con l’attesissimo iPhone 8 in ballo. Lo riporta il sito Korea Herald’s.

Sul dispositivo, con cui Samsung punta a rifarsi dopo il flop del Note 7, circolano già numerose indiscrezioni. Il phablet dovrebbe avere il display Infinity, con bordi sottili, già visto sul Galaxy S8, pensato per fruire meglio di filmati e videogame.

Sempre secondo i “rumor”, il Note 8 potrebbe girare su Android Nougat 7.1.1 e non su Android O, che Google rilascerà per tutti in autunno.

ANSA