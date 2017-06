“Montana, energia positiva”: on air la nuova campagna adv della carne Montana

Italianità, aspetti nutrizionali, ampliamento del target e praticità sono gli elementi del nuovo spot programmato sulle reti nazionali nei mesi estivi

Lo spot è stato realizzato da AUGE, la regia è di Harald Zwart

Al via la nuova campagna pubblicitaria della carne in scatola Montana, la prima prodotta da allevamenti italiani al 100%. La campagna on air dal 4 giugno, si basa su un concetto completamente nuovo rispetto alla tradizione: MONTANA, ENERGIA POSITIVA è il claim che si rivolge ai giovani e a tutti coloro che hanno bisogno di energia e pochi grassi per svolgere tutte le attività della giornata.

Lo spot è stato girato con lo stile inconfondibile del regista Harald Zwart, e ha come protagonista un bagnino della riviera romagnola, impegnato nelle faticose e divertenti attività quotidiane. L’italianità, protagonista assoluta delle campagne precedenti, è sempre presente grazie al contesto e ai ripetuti riferimenti, ma il focus si sposta maggiormente verso gli aspetti nutrizionali e funzionali di prodotto.

La carne Montana, infatti, è una fonte naturale di proteine, particolarmente utile per chi svolge attività fisica, e allo stesso tempo è estremamente magra e leggera, con contenuto di grassi pari all’1,2%, senza glutammato e senza glutine. Inoltre è il prodotto ideale per un consumo pratico e veloce in un contesto di piacevole convivialità, anche all’aria aperta, con amici e in famiglia.

Nella campagna ci sarà anche spazio per il lancio di un nuovo prodotto Montana: la prima carne di vitello in gelatina senza conservanti. Dal gusto delicato, con più carne e meno gelatina, senza glutine, senza glutammato e proveniente da allevamenti 100% italiani, rappresenta una novità assoluta per il mercato italiano, in commercio da maggio nelle principali catene della grande distribuzione organizzata.

MONTANA, ENERGIA POSITIVA definisce un nuovo modo di vivere il prodotto, più vicino alla sensibilità contemporanea, puntando sulle caratteristiche che ne fanno un alimento energetico e pratico allo stesso tempo.

La pianificazione, comprende diversi formati da 30, 15 e 10 secondi, ed è prevista su tutte le reti nazionali, digitali e satellitari e resterà in onda per tutti i mesi estivi.

Link allo spot www.youtube.com/watch?v=K__mXwja9Kk