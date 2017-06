A Milano assegnato il Premio Socrate per il merito

Fra i premiati Urbano Cairo e Maria Bianca Farina

Un riconoscimento contro la rassegnazione e i favoritismi, per premiare il merito. È il Premio Socrate assegnato a Milano quest’anno a Maria Bianca Farina, presidente di Ania, Letizia Moratti, Urbano Cairo, editore di Rcs e La7, Ernesto Pellegrini, imprenditore ed ex presidente dell’Inter, Lella Golfo, presidente della Fondazione Marisa Belisario, Ernesto Mauri, ad del Gruppo Mondadori, Carlo Clavarino, dirigente Aon, Andrea Cornelli, ceo di Ketchum Italy. Il Premio Socrate è stato fondato da Cesare Lanza, alla base di un movimento di opinione, senza fini di lucro, per la valorizzazione del merito, una qualità indispensabile per la società italiana, a cui bisogna “tornare a dare importanza” ha detto Lanza introducendo la serata. Per combattere pregiudizi, raccomandazioni che si verificano, quasi sempre a danno dei giovani, perché in Italia, ha aggiunto “si è passato ogni limite”.

