WhatsApp, ecco album e filtri. Addio agli ingorghi fotografici

Altre novità per l’app di messaggistica: se si spediscono molte foto il programma le organizza in una raccolta più semplice da visualizzare. Largo anche alla creatività per immagini, video e gif e alle risposte rapide nelle conversazioni di gruppo aggiunge un’altra serie di funzioni al suo bouquet già ricco di servizi. Gli album fotografici, i filtri per foto, video e gif e le risposte rapide ai messaggi all’interno delle conversazioni. Nel primo caso, quando un utente invierà più di cinque foto in uno stesso scambio queste verranno automaticamente organizzate in un album dedicato. In questo modo la chiacchierata sarà più spontanea e la visualizzazione più lineare, visto che cliccando sull’album tutte le immagini si apriranno tipo gallery, da scorrere una ad una. Addio, dunque, agli insopportabili imbottigliamenti con le foto che occupano “chilometri” di schermata. Tutto è meglio ordinato.

L’altra novità riguarda i filtri per le foto. Accedendo alla fotocamera interna di WhatsApp si trovano ora – scorrendo dal basso verso l’altro in fase di modifica del contenuto – nuovi filtri che funzionano anche per i video e le gif. Sono cinque (Pop, B&W, Cool, Chrome e Film) probabilmente se ne aggiungeranno degli altri. Una terza novità tocca invece più l’esperienza d’uso: si tratta delle risposte rapide a un singolo messaggio. Per andare più veloci basterà scorrere verso destra il testo per replicare proprio a quello specifico intervento. Com’è evidente si tratta di una novità molto utile all’interno degli affollatissimi gruppi.

Gli aggiornamenti riguardano per il momento solo la versione dell’applicazione di messaggistica per iOS. E potrebbe volerci qualche giorno per poterle utilizzare. Su Android non ci sono notizie ma è probabile che non passerò troppo tempo prima di vederle anche nella versione per il robottino verde.

La Repubblica