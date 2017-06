Occhiali smart per la realtà aumentata, iPhone X e altre novità: il futuro Apple svelato

Tre dipendenti Foxconn hanno rivelato su Reddit tutto quello che sanno sui prodotti di Cupertino che potrebbero arrivare da qui a un anno. Lo scetticismo è d’obbligo ma la loro identità è confermata. E ci sono i primi riscontri

Un nuovo iPhone X, iPhone 7s, occhiali per la realtà aumentata, nuovi iMac e uno speaker con Siri integrata. Sono i prodotti che Apple potrebbe lanciare nel corso del prossimo anno sul mercato secondo tre dipendenti Foxconn che lavorano alla produzione dei dispositivi della Mela, in Cina. Le fonti hanno scelto un sub-forum di Reddit e il nickname “FoxconnInsider” per svelare le proprie indiscrezioni, che arrivano direttamente dalle linee produttive e, dicono, «sono già state vendute alle agenzie di analisi di mercato, come KGI Securities».

Come sempre in questi casi è bene applicare una buona dose di scetticismo, ma c’è già una prima conferma. Nei messaggi su Reddit, pubblicati nel fine settimana, i FoxconnInsider parlavano appunto di un nuovo speaker con Siri integrata, «dalla forma simile a quella di un Mac Pro, ma più piccolo». La descrizione e le caratteristiche indicate combaciano con quelle dell’HomePod, che Apple ha svelato in anteprima lunedì, durante il keynote inaugurale della WWDC. “Indovinate” anche le tempistiche: le tre fonti avevano previsto correttamente che lo speaker non arriverà sul mercato prima della fine dell’anno.

L’attenzione che alla WWDC Apple ha dedicato alla realtà aumentata e l’AR Kit che gli sviluppatori potranno sfruttare su iOS 11, contribuiscono inoltre alla credibilità di ulteriori indiscrezioni sul lancio di occhiali smart firmati Apple.

Di un simile prodotto si parlava già dallo scorso autunno. Secondo i FoxconnInsider il “Project Mirrorshades” è ancora in una fase esplorativa, ma esistono già dei prototipi che integrano una montatura in acetato, un display Near Eye (NED) dell’americana Kopin, accelerometri e sensori per la rilevazione dei passi e dei movimenti della testa, un chip Apple dedicato e la ricarica senza fili. L’azienda prevede la possibilità di includere lenti graduate e polarizzate per la personalizzazione finale dell’occhiale.

L’interazione con il dispositivo è gestita grazie all’integrazione di Siri e si possono attivare varie funzioni tramite una “striscia capacitiva” posta su una delle stanghette. Un prisma proietta l’immagine del display NED sull’interno delle lenti per attivare le funzionalità di realtà aumentata.

Il prodotto sembra promettere bene e forse i tempi sono maturi per dare una seconda chance agli occhiali smart dopo il fallimento dei Google Glass. Tuttavia non è detto che i “Project Mirrorshades” vedano la luce: secondo i FoxconnInsider c’è almeno un 65% di probabilità che Apple decida di abbandonare l’intero progetto, a causa della difficoltà nella produzione di massa delle batterie.

I tre dipendenti Foxconn hanno confermato anche quanto già si sapeva sui prossimi modelli di iPhone, aggiungendo alcuni dettagli.

Per prima cosa il nome, che potrebbe essere davvero iPhone X, come era già stato suggerito da precedenti indiscrezioni. Poi l’aspetto: lo smartphone Apple del decennale farà ampio uso del vetro, con uno schermo che copre tutta la parte frontale e un retro realizzato in una sorta di materiale vetroso composito necessario per abilitare la ricarica senza fili.

Sul davanti verrà meno il modulo touch ID attuale, anche se non è ancora chiaro come Apple si appresti a ridefinire le modalità di autenticazione sicura. Ci sarà probabilmente la possibilità di scansionare l’iride o di sbloccare il telefono con il riconoscimento del volto, mentre è confermato che non vedremo alcun modulo touch ID sul retro del dispositivo o sotto il vetro del display. La doppia fotocamera posteriore cambierà orientamento, da orizzontale a verticale.

Il design del telefono, dicono infine i FoxconnInsider, non sarà molto diverso da quello mostrato nelle ricostruzioni grafiche pubblicate di recente da alcuni appassionati Apple (v. immagine sottostante). Apple lancerà anche due nuovi modelli di iPhone 7S, simili nel design agli attuali, ma più potenti. La scocca sarà ancora in alluminio e non è prevista la ricarica senza fili.

Novità in vista anche per la gamma dei MacBook Pro, che secondo le gole profonde della catena di produzione cinese potrebbero subire un nuovo aggiornamento più avanti quest’anno. Non è chiaro se l’aggiornamento delle prestazioni e della componentistica dei laptop annunciato da Apple alla WWDC fosse già l’aggiornamento di cui parlavano le fonti.

In ogni caso Apple sta testando nuovi design per i portatili, compresa una versione del MacBook Pro in metallo scuro e bordi più sottili attorno allo schermo. Una descrizione che richiama le linee estetiche dell’iMac Pro annunciato dall’azienda di Cupertino lunedì scorso. A sorpresa potrebbe tornare sui portatili anche il MagSafe, la presa magnetica per la ricarica che Apple ha eliminato con l’introduzione del MacBook e dei MacBook Pro Retina di ultima generazione.

Quanto ai connettori, Apple non avrebbe alcuna intenzioni di abbandonare la presa lightning sui suoi dispositivi mobili in favore della USB-C, come suggerito da indiscrezioni precedenti.

Novità in vista anche per le smart keyboard: Apple sta lavorando a una tecnologia per l’integrazione di microdisplay e-paper, che permetterebbero di modificare i simboli mostrati su ogni singolo tasto e attivare così dei layout fluidi e personalizzabili. Il progetto sta incontrando tuttavia un buon numero di complicazioni, legate a difficoltà produttive e attuale situazione dei brevetti sulla tecnologia.

Il fatto che le aziende di assemblaggio come Foxconn lavorino a un nuovo prodotto non è assicurazione di un lancio futuro. E’ cosa nota, ma i tre Insider lo hanno confermato ancora una volta, spiegando che in passato hanno visto uscire dalle linee di prova un buon numero di prodotti Apple che non sono mai arrivati sul mercato. Tra di essi varie tipologie di «dispositivi IoT, bande da braccio per il fitness, un anello smart, nuovi design per le cuffie e tastiere esterne» più grandi e retroilluminate.

