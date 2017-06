Festival scrittori Firenze 14-17 giugno

Evento centrale 11/a edizione premio von Rezzori

Un gazebo rosso pieno di libri sarà al centro di piazza Strozzi, nel cuore di Firenze, per segnalare il ritorno della grande letteratura internazionale in città: sarà il simbolo del Festival degli Scrittori, in programma dal 14 al 17 giugno. L’avvenimento centrale è l’undicesima edizione del Premio per la letteratura straniera Gregor von Rezzori – Città di Firenze: i cinque finalisti saranno Lázló Krasznahorkai con Satantango (Bompiani), Édouard Louis con Storia della violenza (Bompiani), Mathias Enard con Bussola (e/o); Eravamo dei grandissimi di Clemens Meyer (Keller) Valeria Luiselli con Storia dei miei denti (La Nuova Frontiera).

Il vincitore del premio verrà annunciato nella cerimonia di premiazione che avrà luogo sabato 17 giugno nella sala d’Arme in Palazzo Vecchio. Durante la cerimonia verrà consegnato il premio per la traduzione ad Anna D’Elia per l’opera Terminus Radioso di Antoine Volodine (66thand2nd).

ANSA