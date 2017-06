Ilva alla stretta finale, atteso decreto di Calenda

L’ llva alla stretta finale. È atteso per oggi, salvo imprevisti, il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, che assegna l’Ilva alla cordata Am Investco Italy, formata da Arcelor Mittal (85 per cento) e Marcegaglia (15) giudicata migliore dai commissari Ilva rispetto all’altra offerta vincolante presentata (AcciaItalia: Jindal, Cassa Depositi e Prestiti, Arvedi e Delfin di Del Vecchio). E quella di Am Investco Italy è stata approvata anche dal comitato di sorveglianza del Mise essendo l’Ilva in amministrazione straordinaria. Sempre oggi negli stabilimenti siderurgici di Genova e Novi Ligure ci sono otto ore di sciopero dopo le quattro effettuate a Taranto nella mattinata dell’1 giugno. Inoltre, domani a Taranto si riunisce di nuovo il consiglio di fabbrica dell’Ilva. Dovrebbe varare un piano di assemblee, stabilire la linea per i prossimi giorni, ma non è esclusa la proclamazione di nuove azioni di protesta.

AcciaItalia rilancia 1,850 mld per Ilva, ma perde Cdp e Arvedi

La giornata di ieri ha visto un susseguirsi di avvenimenti. È partita AcciaItalia che ha rilanciato l’offerta sull’Ilva, sia economica che occupazionale, ma dichiarando anche di avere un nuovo assetto societario, con Cdp e Arvedi che si sono defilati dal rialzo e i due rimasti – Jindal e Del Vecchio – impegnati a rilevarne le quote. Subito dopo il rilancio dell’offerta, Cdp e Arvedi hanno fatto sapere di essere pronti a riaggregarsi se il Mise avesse riaperto la gara. Ma per entrambe le proposte, gli spazi si sono rapidamente chiusi. Prima, infatti, fonti vicine ai commissari hanno giudicato «irricevibile» la nuova proposta di AcciaItalia sul piano della procedura, anche perché la composizione della cordata era cambiata, eppoi il ministro Calenda ha chiuso le danze sostenendo che «le procedure di gara, come si fa in un Paese serio, non si cambiano in corsa o peggio ex post». E alcune ore prima l’Avvocatura dello Stato, interpellata proprio da Calenda per un parere, aveva detto che non era possibile rilanciare sull’Ilva.

Il futuro dell’Ilva: lunedì arriva il decreto

In tutto questo si inserisce il pressing dei sindacati metalmeccanici nazionali che chiedono al premier Paolo Gentiloni, oltre che a Calenda, di essere ascoltati. «Premesso che il ministro è il garante dell’operazione, noi riteniamo che il piano di Arcelor Mittal così com’è, non solo sia irricevibile, ma crea le premesse per arrivare alla chiusura del sito di Taranto» commenta il segretario della Uilm, Rocco Palombella. E Marco Bentivogli, leader della Fim Cisl, sostiene: «Non parteggiamo per nessuna delle due cordate, nè assecondiamo rilanci, ma la portata della vicenda Ilva merita un confronto nelle prossime ore per rendere chiare le nostre perplessità».

Ilva, rilancio con acciai hi-tech e utile previsto nel 2024

Ma cosa aveva proposto nel rilancio AcciaItalia? Aumento dell’offerta economica di acquisizione, da 1,2 miliardi a 1,850 – 50 milioni in più del concorrente -, 3,1 miliardi di investimenti tra industriali e ambientali, obiettivo annuo di 10 milioni di tonnellate di produzione (9,5 di Am Investco Italy), riassunzione, nel 2018, di 9800 addetti su 14.200 totali contro i 9.407 dell’altra cordata (inizialmente AcciaItalia aveva proposto 7.812 per cinque anni sino al 2022). Un rilancio a tutto campo, quindi, che però sembra avere poche chance di sfondare. Tra l’altro, sul punto dell’occupazione incrementata, con 2mila unità ricollocate tra interventi ambientali e industriali, fonti vicine ai commissari già ieri sera hanno replicato: gli interventi di bonifica e di risanamento ambientale dell’acciaieria sono dell’amministrazione straordinaria.

Il Sole 24Ore