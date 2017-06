Cavalieri del Lavoro: tra i nuovi Messina, Recchi, Cairo, Marchetti

Carlo Messina ad di Intesa, Giuseppe Recchi presidente di Telecom, Urbano Cairo presidente e ad di Rcs, Federico Marchetti patron di Yoox-Net-a-Porter, sono alcuni dei nuovi 25 Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella su proposta del ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

Ecco l’elenco completo dei nuovi Cavalieri del Lavoro in ordine alfabetico, come comunicati dal Quirinale: Giuseppe Ambrosi, Luigi Aquilini, Catia Bastioli, Fabrizio Bernini, Stefano Borghi, Urbano Roberto Agostino Cairo, Laura Calissoni, Marisa Carnaghi, Francesco Casoli, Maurizio Cimbali, Giuseppe Valentino Condorelli, Juan Bautista Cuneo Solari, Cesare De Michelis, Luigi De Rosa, Pietro Di Leo, Nicola Di Sipio, Michael Ebner, Francesco Maldarizzi, Federico Marchetti, Licia Mattioli, Carlo Messina, Francesco Mutti, Massimo Perotti, Giuseppe Recchi, Marco Zigon.

Sacconi, bene nuovo cavaliere editore De Michelis

«La decisione di comprendere il professor Cesare De Michelis tra i nuovi cavalieri del lavoro premia la lunga carriera di un editore intuitivo e coraggioso che ha contribuito alla circolazione di idee innovative e alla scoperta di nuovi protagonisti della letteratura moderna. Per il Veneto e per Venezia egli è motivo di orgoglio anche perché, a differenza di taluni intellettuali, ha sempre amato la sua terra e la vitalità del suo popolo» ha dichiarato in una nota il

presidente della Commissione lavoro del Senato Maurizio Sacconi.

