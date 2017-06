Se hai lavorato al sabato e fatto poche assenze c’è una azienda italiana che ti darà 2500 euro in più in busta paga

Il premio di Luxottica ai suoi dipendenti

Se hai lavorato i sabati in Luxottica e fatto poche assenze potresti ritrovarti 2500 euro in più in busta paga. Come racconta il Gazzettino “il dipendente Luxottica che nel corso del 2016 non ha fatto assenze di rilievo e ha lavorato al sabato nei giorni di flessibilità in busta paga si ritroverà più di 2500 euro (se in Luxottica da almeno 15 anni il premio sarà aumentato del 10% dall’azienda)”.

Il giornale spiega che “ogni stabilimento avrà un riconoscimento diverso sulla base di alcuni parametri: dalla sicurezza sul lavoro, ai comportamenti relativi alla salute, alla raccolta differenziata” e il rappresentate sindacale della Cisl Paolo Chissalè dice che “è il premio di risultato più alto mai distribuito dal gruppo del presidente Leonardo Del Vecchio” anche se sottolinea che c’è ancora molto da fare nell’interesse degli operai. Tre le opzioni per i lavoratori con i soldi in più: accredito sul conto corrente, acquisto beni servizi o banca ore.

Giacomo Talignani, Huffington Post