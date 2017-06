“Cercasi ingegnere che sappia benissimo il francese, ma per soli 600 euro al mese”

La Gruppo Dimensione, lo scorso aprile, ha pubblicato un annuncio di lavoro per la ricerca di un ingegnere edile/civile

Quanto vale – in termini di retribuzione – il lavoro di un ingegnere? Secondo un annuncio di lavoro, solamente 600 euro. Come riportato dal Corriere della Sera, infatti, lo scorso aprile sul sito di Gruppo Dimensione è apparso un annuncio per ingegnere edile/civile con capacità supplementari non da tutti (ad esempio un’ottima conoscenza della lingua francese, oltre che dei maggiori programmi di progettazione e dimensionamento) e la volontà di trasferimento in Svizzera, ma il compenso economico non sembra di certo in linea né con la qualifica né con le mansioni.

A conti fatti sembra essere un rimborso spese per uno stage, non per una posizione di lavoro. Tuttavia la dicitura “tirocinio” non compare da nessuna parte. Probabilmente è un errore, perché sarebbe in deroga a qualunque contratto collettivo. Il Corriere della Sera ha chiesto lumi all’azienda. È in attesa di una risposta.

È vero che – oltre ai 600 euro mensili – sono previsti i buoni pasto e il rimborso per i pernottamenti delle trasferte, ma il quotidiano milanese sottolinea come l’azienda – guidata da Diego Cerrone – sia di calibro internazionale. Solo due anni fa Diego Cerrone, presidente di Gruppo Dimensione, ha tenuto un discorso all’Onu — invitato dal ministero degli Esteri — presentando un progetto all’avanguardia. La sua divisione Ospital è in grado di creare sale operatorie mobili, ossia container facilmente trasportabili che sono in grado di diventare un reparto ospedaliero in miniatura.

Tra i clienti di Gruppo Dimensione, poi, ci sono nomi importantissimi: Allianz, Intesa Sanpaolo, Fiat, Johnson&Johnson, Poste. Unicredit Come si spiega allora una retribuzione tanto bassa? Solo l’azienda potrà dissipare questo dubbio.

