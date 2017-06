Google migliora ricerche sull’arte

Si potranno approfondire argomenti di interesse

Google migliora le ricerche sull’arte, ogni mese sul motore di ricerca se ne fanno più di 500 milioni. Gli utenti avranno accesso a risultati più pertinenti e alla possibilità di approfondire gli argomenti di interesse. Ed è stata aggiunta anche una nuova funzionalità Street View che fornisce nozioni fondamentali sulle opere d’arte durante le visite virtuali ai musei.

“Per sviluppare questa funzionalità abbiamo utilizzato il nostro software di riconoscimento visivo – spiega in un post ufficiale Marzia Niccolai, Technical Program Manager -. Proprio come Google Foto vi permette di cercare qualcosa nella vostra raccolta di foto, questo software ha scansionato i muri dei musei di tutto il mondo, identificando e categorizzando più di 15.000 opere d’arte”.

Quando si cercherà un artista come Gustav Klimt, apparirà un riquadro informazioni interattivo “che metterà in luce nuovi modi per saperne di più, come visualizzare una collezione di opere dell’artista o addirittura scorrere i musei dove i suoi dipinti sono esposti. E, per alcune opere, è possibile ammirare le immagini in alta risoluzione di Google Arts & Culture”.

