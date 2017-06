Accenture, a Milano l’hub per ripensare i negozi del futuro

Accenture inaugura a Milano un nuovo centro per rimodellare le strategie del retail, dalla moda al design. Si chiama Acin, acronimo di Accenture Customer Innovation Network, è ha aperto i battenti nel quartiere di Porta Nuova, simbolo futuristico della metropoli. Sarà il più grande hub dell’azienda per i beni di consumo, pronto a integrare i poli che il colosso della consulenza ha già a Bangalore, Chicago, Manila e Singapore. «L’idea», spiega Angelo D’Imporzano, senior managing director di Accenture, responsabile consumer goods & retail per Europa e America Latina, «è supportare le organizzazioni che cercano di guadagnare competitività, mettendole in connessione con il più ampio ecosistema digitale, aiutandole a creare nuove opportunità di business in un’epoca in cui l’innovazione è un elemento critico per la crescita dell’intero Paese».

La scelta di Milano non è casuale, vista la centralità sui trend di consumo: «Accenture dedica all’Italia investimenti costanti, a riprova del nostro impegno verso l’economia che crede nell’innovazione», ha dichiarato Fabio Benasso, presidente e amministratore delegato del gruppo.

Il luogo è pensato per risolvere le sfide che attendono le aziende: dall’utilizzo dei social media alla nuova ondata di applicazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. In Acin le aziende vivono un percorso di innovazione in cui ripensare i modelli di business e l’esperienza del consumatore.

«Gli operatori sono costantemente sotto pressione per non farsi surclassare dai competitor. Le tecnologie digitali, infatti, sono sempre più convergenti e i consumatori più esigenti», dice Sander van ‘t Noordende, group chief executive accenture products. «Il nostro nuovo centro milanese è parte integrante dell’Accenture Innovation Architecture, che riunisce le competenze di tutta l’azienda, da quelle rivolte alla ricerca, alle acquisizioni, i laboratori, a quelle relative agli studi e ai centri di innovazione passando per i delivery center per aiutare i clienti a sviluppare, scalare e offrire a innovazioni disruptive»