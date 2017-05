Telecom al passaggio di consegne tra Recchi e De Puyfontaine (Vivendi)

L’ ok della Ue al controllo di fatto di Vivendi su Telecom Italia spiana la strada al riassetto del vertice della compagnia telefonica e allo stesso tempo non “smentisce” l’Agcom che ha giudicato incompatibile con le norme del Tusmar la contemporanea presenza, con una quota superiore al 10%, dei francesi in Mediaset. In Telecom si va verso un passaggio di consegne, consensuale, tra l’attuale presidente Giuseppe Recchi e il ceo di Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, rimasto in attesa di Bruxelles mantenendo la carica di vice-presidente. Nella partita Mediaset si va verso il congelamento dei diritti di voto per la parte eccedente il 10% e la probabile ripresa dei contatti con Fininvest per trovare una ricomposizione.

La staffetta

La staffetta Recchi-De Puyfontaine dovrebbe andare in porto già domani, quando è in programma il consiglio, anticipato su richiesta del collegio sindacale, per costituire i comitati e per un’informativa sul dossier Persidera, la società dei mux (i canali tv del digitale terrestre) partecipata al 70% da Telecom e al 30% dal gruppo L’Epresso. Il “commitment” sottoposto da Vivendi alla Ue lo scorso 4 maggio riguardava appunto l’impegno a far sì che Telecom cedesse la quota in Persidera, prevedendo anche il trasferimento della partecipazione in un trust nel caso in cui i tempi per ottenere una valorizzazione adeguata dovessero allungarsi. La particolarità è che l’impegno, accettato da Bruxelles, non è finora passato all’esame degli organi societari della società che controlla Persidera e nemmeno di Gedi. Tuttavia, per entrambi gli azionisti, i mux non sono considerati strategici e l’interesse di entrambi, che andrà necessariamente salvaguardato, è la valorizzazione. Non esclusa l’ipotesi di un’Ipo.

Presidenza con poteri esecutivi

La conclusione della procedura avviata dalla direzione concorrenza di Bruxelles, sulla notifica inoltrata da Vivendi a fine marzo, era del resto l’ultimo impedimento a una partecipazione attiva nella gestione di Telecom dell’azionista francese che investito una cifra dell’ordine dei 4 miliardi per salire al 23,94% del capitale. La presidenza De Puyfontaine sarà infatti esecutiva perchè le deleghe attualmente in capo a Recchi (che dovrebbe restare in consiglio come vice-presidente) passeranno al nuovo presidente, come di fatto era già stato prefigurato in vista del rinnovo del board che ha assegnato dieci posti su 15 alla lista di maggioranza. Solo perchè era in corso l’istruttoria di Bruxelles, lo scorso 5 maggio, all’insediamento del nuovo consiglio non era stato possibile modificare la governance, che difatti nell’assetto di vertice era rimasta immutata.

Le ricadute su Mediaset

Il cambio alla presidenza di Telecom potrebbe avere ricadute anche sulla partita Mediaset, dove è ormai evidente che i francesi dovranno ridimensionare il loro peso. Entro il 18 giugno, infatti, Vivendi dovrà presentare all’Agcom il suo piano per rientrare sotto il 10% dei diritti di voto o in Telecom o in Mediaset. Escluso, a questo punto, che Vivendi possa scendere nell’incumbent delle tlc, di cui è appena stata riconosciuta al controllo (di fatto), non resta che l’aggiustamento nel Biscione. L’ipotesi sulla quale si starebbe lavorando è la sterilizzazione dei diritti di voto sotto la soglia del 10%, rispetto alla quota del 28,8% rastrellata con il blitz di dicembre, che pesa per il 29,9% sui diritti di voto. Del resto il gruppo presieduto da Vincent Bolloré ha lasciato decorrere il termine (scaduto lunedì) per proporre integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea Mediaset, che si terrà il 28 giugno, senza avanzare alcuna richiesta.

Tempi stretti

Uno scenario accreditato era che il tentativo di pace potesse passare da un accordo sui diritti del calcio che coinvolgesse anche Telecom. I tempi però sono stretti, perchè alle 10 del 10 giugno scade il termine per la presentazione delle offerte per i pacchetti della serie A e venerdì scorso da Telecom è filtrato che, alle condizioni poste dal bando, non c’è interesse da parte del gruppo guidato da Flavio Cattaneo a partecipare. Secondo indiscrezioni, la posizione dei francesi sarebbe però più possibilista. Si vedrà se con l’attribuzione delle deleghe operative a De Puyfontaine la rinuncia ai contenuti del calcio (almeno per questo giro) sarà confermata.

Il Sole 24 Ore