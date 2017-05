Poltrone in erba

Anicav (l’Associazione nazionale industriali conserve alimentari vegetali aderente a Confindustria) ha rinnovato i vertici per i prossimi quattro anni. Antonio Ferraioli, ad de La Doria Spa, riconfermato presidente. Nel consiglio di presidenza: Francesco Mutti (Mutti spa), Aldo Rodolfi (Rodolfi Mansueto spa), Francesco Saviano (Conditalia srl), Filippo Torrente (La Torrente srl), Gianluigi Di Leo (Calispa spa), in rappresentanza dei giovani imprenditori, e Vincenzo De Clemente (De Clemente Conserve spa).

Stefano Soli nominato direttore Valfrutta Fresco. Subentra a Gianni Amidei. Gabriele Chiesa è stato confermato presidente dal cda.

Gianni Dalla Bernardina è il nuovo presidente del Cai, la Confederazione agromeccanici e agricoltori italiani. Dalla Bernardina, veronese, sarà affiancato dal vicepresidente Sandro Cappellini di Mantova. Il nuovo sindacato unitario, nato da Unima e Confai, rappresenta 18 mila imprese di contoterzisti agrari e alcune migliaia di imprese agricole. Fanno parte del consiglio, Silvano Ramadori, Leonardo Bolis, Massimo Alberghini Maltoni, Marco Speziali, Licia Gambini, Giancarlo Ballerini, Michele Pedriali, Gianluca Ravizza, Carlo Feletto e Fabrizio Zuccali. cooagromec@gmail.com

Cesare Baldrighi è il nuovo presidente di Aicig, l’Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche. Baldrighi, oggi presidente di AFidop e del Consorzio tutela Grana Padano, succede a Giuseppe Liberatore che ha guidato l’associazione dal 2006. info@aicig.it

Alberto Ancora eletto presidente di Agrofarma. Ancora, 51 anni, head of business management crop protection South Europe di Basf Italia, succede ad Andrea Barella, general manager di Sumitomo chemical agro Europe. agrofarma@federchimica.it

Nominati il nuovo presidente e il nuovo cda del Consorzio tutela vini Valpolicella. Alla guida è stato chiamato Andrea Sartori, esponente della quarta generazione della Casa vinicola Sartori. Sartori, che succede a Christian Marchesini, è anche presidente di Italia del Vino Consorzio ed è stato presidente di Unione Italiana Vini, della Confederazione Vite e Vino e dell’Eme. Fanno parte del cda, Roberta Corrà, Umberto Pasqua di Bisceglie, Marco Speri, Marcello Vaona, Daniele Accordini, Sergio Andreoli, Mauro Bustaggi, Luca Degani, Paolo Fiorini, Lucio Furia, Andrea Lonardi, Giuseppe Nicolis e Vittorio Zardini. info@consorziovalpolicella.it

Nuovo presidente per il Consorzio di tutela Bresaola della Valtellina Igp. Franco Moro raccoglie l’eredità di Mario Della Porta. Nato a Chiavenna (So) 75 anni fa è presidente di Bresaole del Zoppo Srl e presidente del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina. Fanno parte del cda Claudio Palladi, vicepresidente, Mario Della Porta e Roberto Pini. Coordinatore del Consorzio è Paola Dolzadelli. info@bresaoladellavaltellina.it

Il nuovo direttore Coldiretti Padova è Giovanni Roncalli. Raccoglie il testimone da Giovanni Pasquali che passa a Venezia. giovanni.roncalli@coldiretti.it

È la giovane imprenditrice Giorgia Filiberto, titolare dell’azienda agricola a conduzione familiare Casale Filiberto di Diano Marina (Im), la nuova responsabile regionale di Donne Impresa della Liguria. info@casalefiliberto.com