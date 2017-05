Masè diventa ceo di Saatchi & Saatchi Italia

Le novità del gruppo PubIicis toccano anche la Penisola. In attesa dell’insediamento del nuovo numero uno mondiale del colosso della comunicazione Arthur Sadoun, Publicis Communications Italia ha nominato Simone Masè chief executive officer dell’agenzia pubblicitaria Saatchi & Saatchi Italia.

Masè, 46 anni, proviene dal mondo delle aziende avendo ricoperto la carica di global marketing activation director per Heineken, senior advisor marketing & international development per Trentino e chief marketing officer del brand Pinko. Il manager manterrà anche il ruolo di chief marketing officer di Publicis Communications assunto ad inizio anno con l’obiettivo di coordinare, sviluppare e accrescere il business del polo creativo del gruppo francese nella Penisola.

Inoltre, tra le agenzie che fanno parte di Publicis Communications c’è la nomina di Giusi Viani a general manager di MslGroup Italia. Viani riporterà direttamente a Daniela Canegallo, ceo di Msl Group oltre che country leader Publicis Communications.

ItaliaOggi