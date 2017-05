Gambero Rosso, un canale internazionale con Giglio Group

Cuccia, primo step creazione e distribuzione del canale in lingua inglese

Gambero Rosso (Aim Italia-Ticker GAMB), azienda leader del settore Wine, Travel & Food, ha raggiunto un accordo con Giglio Group (Aim Italia-Ticker GGTV), prima Società di e-commerce 4.0, per la creazione e la distribuzione mondiale del nuovo canale internazionale Gambero Rosso. Lo rende noto un comunicato congiunto, nel sottolineare che “La joint venture per Giglio Group ha l’obiettivo strategico di aumentare il numero di canali nel proprio network, attualmente distribuito in 55 Paesi, 5 continenti e 6 lingue, su satellite, mobile, web tv e compagnie aeree, e di arricchire di ulteriori contenuti la piattaforma IBOX di Giglio Group, essendo il target del canale in perfetta sintonia con la promozione e la vendita del luxury Made in Italy nel mondo. Gambero Rosso, con quest’accordo, amplierà la propria presenza internazionale, aumentando l’audience e rafforzando la leadership nel mercato di riferimento”. Gambero Rosso, è già oggi presente sui canali della Tv di stato cinese CCTV con Giglio Group e in Svizzera su Teleticino. “Progredisce il potenziamento della nostra piattaforma multimediale e multicanale a servizio del meglio del made in Italy nel mondo – afferma Paolo Cuccia, presidente e ceo di Gambero Rosso – Con Giglio Group aggiungiamo un ulteriore elemento di rappresentatività alla già forte leadership del Gambero Rosso a livello internazionale. Il primo step dell’accordo riguarderà la creazione e distribuzione del nuovo canale in lingua inglese”.

“Prosegue a ritmi sostenuti la creazione di una piattaforma unica nella sua proposta in cui convogliare il meglio dell’italianità nel mondo – dichiara Alessandro Giglio, presidente di Giglio Group – Dopo i recenti accordi per la diffusione dei ClassTv Moda e Class Horse.Tv, aggiungiamo un ulteriore elemento di rappresentatività del Made in Italy, ovvero il food”.

ANSA