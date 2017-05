Coldiretti, +10% consumi frutta e verdura per caldo, ‘è record’

Andamento positivo riguarda anche le esportazioni

Con l’arrivo del caldo ‘estivo’ di questi giorni in Italia volano i consumi di frutta e verdura, ma già nei primi mesi dell’anno hanno fatto registrare un balzo record del 9,6% rispetto al 2016. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Nielsen relativi ai primi quattro mesi dell’anno nel sottolineare che mai cosi tanta frutta e verdura è arrivata sulle tavole degli italiani da inizio secolo.

“Ad aumentare – sottolinea la Coldiretti – nel dettaglio sono i consumi di frutta secca (+11,9%), quelli di verdura (+11,9%) e quelli di frutta (+7,1%) con una netta inversione di tendenza rispetto al passato dettata dal cambiamento degli stili di vita verso la domanda di cibi più genuini”. Un andamento positivo che, rileva la Coldiretti, riguarda anche l’estero con le esportazioni di frutta e verdura Made in Italy fresca che hanno fatto segnare nel primo bimestre del 2017 il valore più alto degli ultimi 25 anni, con un incremento del 7% rispetto all’anno precedente (elaborazioni Coldiretti su dati Istat). “Con gli stili di vita più salutistici si affermano anche – continua la Coldiretti – nuove modalità di consumo favorite anche dalla disponibilità di tecnologie casalinghe low cost, dalle centrifughe agli essiccatori che aiutano a far apprezzare cibi salutari anche ai più piccoli. Una rivoluzione con l’affermarsi di smoothies, frullati e centrifugati consumati al bar, in spiaggia o anche a casa spinge gli acquisti di frutta e verdura”. Per favorire l’acquisto di frutta e verdura di qualità al giusto prezzo sono state promosse dalla Coldiretti durante il weekend iniziative in alcune delle aree di servizio della Società Autostrade di Lazio, Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Campania e Piemonte, dove è stata prevista la possibilità di rifornirsi di frutta a chilometri zero del territorio circostante offerta direttamente dai produttori agricoli, anche nei mercati di Campagna Amica in molte città.

(ANSA).