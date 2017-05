DigitalBees una start up in continua evoluzione, sotto il segno di Digital Magics

Nel prossimo semestre previste molte novità di prodotto

MiRò Comunicazione è il partner per le attività di media relation e pr

DigitalBees, il primo video-facilitatore italiano di contenuti audiovisivi e lyrics di qualità, guidato da Barbara Bontempi come CEO e Dario Mazzocchi come General Manager, si presenta al mercato con una veste nuova e una tecnologia proprietaria all’avanguardia per fornire contenuti ai publisher digitali su qualsiasi piattaforma. Nell’ambito della fornitura di audiovisivi il catalogo DigitalBees viene aggiornato day-by-day grazie al network di partner che collaborano con la start up: il catalogo gestisce oltre 150.000 titoli a settimana, dei quali il team editoriale interno ne processa 1 ogni 15 minuti. Questo garantisce ai publisher digitali una library costantemente aggiornata in tempo reale. Il team DigitalBees si avvale di 10 professionisti fortemente orientati all’innovazione.

“DigitalBees” – sottolinea Barbara Bontempi – “è il primo video-facilitatore in Italia: sosteniamo a 360° sia l’editore che necessita di contenuti, sia l’advertiser che esige un contesto brand-safe e nativo per le sue strategie video. Offriamo principalmente contenuti video, ma anche testuali – incluse le lyrics dei principali artisti italiani e internazionali – per poter rispondere alla crescente richiesta di contenuti strategici per la generazione di traffico, oltre che qualitativi redazionalmente”.

Entrata nel mercato nel 2014, DigitalBees fa dei contenuti audiovisivi e della tecnologia proprietaria i propri punti di forza. Sono questi gli elementi che hanno portato l’azienda a scegliere MiRò Comunicazione, agenzia attiva nelle Media Relation e PR anche nel settore dell’advertising e dell’information technology. DigitalBees offre ai publisher e ai partner un servizio eccellente e un’infrastruttura tecnologica snella e innovativa. La tecnologia proprietaria è sviluppata totalmente in-house da un team con numerosi anni di esperienza.

UNO SGUARDO AL FUTURO

“In poco tempo DigitalBees ha saputo conquistare la fiducia di investitori e clienti che apprezzano la nostra capacità di mettere a punto contenuti audiovisivi molto competitivi e disponibili costantemente” – ha affermato Barbara Bontempi. “Siamo pronti a rafforzare il percorso di crescita, anche attraverso il supporto di un partner di comunicazione affidabile, dinamico ed entusiasta come MiRò”, ha aggiunto Bontempi.

Per il futuro DigitalBees guarda avanti. “Puntiamo ad arricchire la linea di revenue generate dall’advertising” – sottolinea Bontempi – “nel 2016 abbiamo raggiunto picchi di 60 milioni di video view mensili, la monetizzazione di parte di questo bacino è gestita in-house dai partner che scelgono di attingere da noi solo i contenuti, una parte consistente dell’inventory è invece andata a convergere nel video adv network marchiato DigitalBees, che a breve

verrà affidato in gestione a una delle principali concessionarie Italiane”. E conclude “lanceremo diverse novità di prodotto e infrastruttura tra la fine di questo semestre e l’inizio del prossimo. In particolare ci concentreremo su formati Video Native Widget che garantiscano viewability senza stress, sulle soluzioni per il content marketing e sulla brand-safeness”.

PUNTI DI FORZA

“I nostri punti di forza” – continua Dario Mazzocchi, General Manager di DigitalBees – “sono rappresentati dall’essere in grado di offrire contenuti prodotti ad hoc e in sub-licensing agli editori, senza dimenticare i nostri Video Native Widget, soluzioni per un advertising di qualità sempre in linea con le tematiche editoriali dei nostri partner. L’offerta DigitalBees si rinnova continuamente ed è in grado di soddisfare l’utenza video in tutte le sue sfaccettature”.

LA COLLABORAZIONE

“Siamo orgogliosi di poter collaborare con DigitalBees e siamo certi che il nostro approccio alle media relation, pr e allo storytelling ci consentirà di supportare l’azienda in questa nuova fase di crescita, attraverso progetti di comunicazione di elevata qualità ed efficacia”, ha dichiarato Rossella Rosciano, founder partner di MiRò Comunicazione. “Grazie a questo nuovo incarico, rafforzeremo ulteriormente la nostra esperienza nel settore media e advert e contribuiremo a valorizzare il brand DigitalBees” ha aggiunto Rosciano.