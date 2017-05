Chessidice in viale dell’Editoria

Radio, raccolta a +3,5% in aprile. Secondo i dati dell’Osservatorio Fcp-Assoradio, il fatturato pubblicitario della pubblicità nazionale radiofonica ad aprile è stato pari a 27.509.000 euro, in crescita del 3,5% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. «Il secondo quarter 2017 si apre per il mezzo radio in maniera estremamente positiva», commenta il presidente di Fcp-Assoradio Fausto Amorese. «Ad aprile l’Osservatorio Fcp-Assoradio rileva infatti, per le concessionarie associate Fcp, un incremento del fatturato del 3,5% sul 2016 e del 7,1% sul 2015.

Anche il dato progressivo dei primi quattro mesi registra una crescita: +0,7% sullo scorso anno e +2,9% sul 2015. Un mezzo in salute, efficace, amato, efficiente e con un target evoluto, come è stato dimostrato da RadioCompass 2017. Il grande successo degli eventi di Milano e Roma, a cui hanno partecipato oltre 800 operatori, ha confermato l’interesse per la radio e la capacità di editori e concessionarie di fare sistema per la crescita del mezzo».

Fieg, Cerbone presidente delle agenzie nazionali di stampa. L’assemblea della categoria delle agenzie nazionali di stampa associate alla Fieg ha eletto presidente della categoria Giuseppe Cerbone, amministratore delegato e direttore generale dell’Ansa – Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop., che entra di diritto a far parte del consiglio federale della Fieg.

Sui giornali locali Gedi l’inchiesta sulla diffusione del morbillo. Da settembre fra le 12 vaccinazioni obbligatorie per l’iscrizione a nidi e materne ci sarà anche quella per il morbillo, malattia che segna per i primi cinque mesi dell’anno un aumento del 611% rispetto allo stesso periodo del 2016. Sono 2.581 i casi dal primo gennaio al 21 maggio 2017, erano stati 363 lo scorso anno. È quanto emerge dall’inchiesta realizzata dai quotidiani locali Gedi, un lavoro coordinato dalla redazione Agl che ha raccolto e pubblicato i dati provinciali, inediti così nel dettaglio, forniti dal Sistema di sorveglianza integrata del morbillo e della rosolia dell’Istituto superiore di sanità, dipartimento malattie infettive, grazie al supporto del ministero della salute, ampliando i dati regionali forniti settimanalmente.

m2o partner di Rimini Wellness 2017. m2o è per il quarto anno consecutivo la radio ufficiale di Rimini Wellness, l’evento dedicato a fitness, benessere, sport e alimentazione che si svolgerà a Rimini Fiera dall’1 al 4 giugno. L’emittente sarà in diretta da uno stand dedicato con una programmazione che prevede venerdì (dalle 16.00) Controtendance con Dino Brown e Alberto Remondini, sabato (dalle 14.00) m2o Club Chart con Molella e domenica (dalle 14,00) uno speciale programma per il traning tutto al femminile con Sabrina Ganzer e Micol Ronchi.

Casta Diva, Merone nuovo cfo. Casta Diva, multinazionale quotata sull’Aim Italia attiva nel settore della comunicazione per la produzione di branded content, video virali e contenuti digitali, ha nominato Francesco Merone come nuovo chief financial officer e investor relator della società. Merone, ex direttore finanziario di Clabo, va a sostituire Paolo Perrotta che ha rassegnato le proprie dimissioni per motivazioni personali.