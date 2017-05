Cambi fermi in avvio di settimana. Euro vicino massimi anno

Inizio di settimana piatto per il cambio euro/dollaro, che dà luogo a qualche altra limatura, in una giornata che si caratterizzerà per scambi bassi a causa del lungo ponte festivo dei mercati statunitensi (oggi si festeggia il Memorial Day). Il cross euro/dollaro stamattina si attesta a 1,1168 in avvio delle borse europee, con una limatura delolo 0,08% rospetto al riferimento della chiusura di venerdì scorso. Il cambio però si era portato di recente su nuovo massimi da sei mesi e mezzo a causa delle incertezze politiche sulla leadership di Donald Trump e per effetto delle aspettative sul futuro della politica monetaria.

Il Messaggero