Borsa di Tokyo piatta con il resto dell’Asia in assenza di Wall Street

Seduta interlocutoria per le borse asiatiche, orfane di Wall Street, che oggi resterà chiusa per la festività del Memorial Day. Scambi bassi, anche in assenza di dati macro rilevanti. A Tokyo, l’indice Nikkei si è fermato attorno ai livelli precedenti a 19.683 punti (-0,02%) ed il Topix ha registrato un trascurabile incremento dello 0,05% a 1.213 punti. Chiude fiacca Seul con un -0,10%. Giornata festiva per le borse cinesi. Senza slancio le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, con Hong Kong che recupera un modesto 0,17%, mentre Singapore lima lo 0,05%, Kuala Lampur lo 0,06%, Jakarta lo 0,12% e Bangkok lo 0,08%. Fra le altre piazze Sydney perde lo 0,77% e Mumbay lo 0,11%.

Il Messaggero