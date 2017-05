Lorenzin annuncia vademecum su modalità e tempi per i vaccini

Fedeli, breve arriverà una circolare che già invita i genitori a presentare i certificati

“Forniremo una specie di vademecum su cosa accade e quali sono i tempi, perché ovviamente abbiamo previsto una norma transitoria per questa fase del 2017, che eviterà qualsiasi tipo di problema burocratico alle famiglie, alle Asl e alle scuole” . Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin in merito al decreto sui vaccini a margine della visita allo stand del Centro nazionale trapianti a Roma, a Villa Borghese, in occasione della XX Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti che si svolgerà domenica prossima con iniziative in tutta Italia.

“Appena uscirà il decreto – ha spiegato il ministro – faremo una conferenza stampa in cui daremo tutte le indicazioni perché nel decreto abbiamo previsto una corposa norma transitoria sia per quest’anno sia per l’entrata a regime. Faremo delle schede in cui daremo tutte le informazioni ai genitori sui tempi, sulle modalità, sul certificato, su come farlo. Abbiamo avuto già ieri un incontro con il presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini, avremo un incontro con le Regioni, per cercare di uniformare al massimo il servizio Regione per Regione ma soprattutto daremo una specie di vademecum su cosa accade e quali sono i tempi”. “Il decreto ha preso la sua strada- ha aggiunto – la data di pubblicazione non dipende da noi, ma dal percorso che sta facendo. Ora andrà alla presidenza della Repubblica. Ci sono i tempi normali, di prassi”.

Fedeli, a breve una circolare sui certificati

A breve arriverà una circolare che già invita i genitori a presentare i certificati di vaccinazione. Quelli che non sono vaccinati saranno segnalati alle Asl per sottoporli alle vaccinazioni”. É quanto ha detto il ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Valeria Fedeli, a margine della visita all’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno.

