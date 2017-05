Rai, Campo Dall’Orto rimette il mandato a Padoan

Antonio Campo Dall’Orto ha rimesso il mandato di direttore generale della Rai al ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan. «In un incontro molto cordiale, il Ministro Padoan ha preso atto della decisione di Antonio Campo Dall’Orto di rimettere il suo mandato di Direttore generale Rai», comunica Viale Mazzini in una nota.

Fra i motivi che hanno portato all’addio in cima c’è la lunga e sofferta gestazione del piano news che è stato bocciato lunedì scorso durante il cda di Viale Mazzini e che è stata interpretata da tutti come una inequivocabile mozione di sfiducia. Ma sono anche altri gli scogli incontrati dal manager veneto nei suoi due anni scarsi alla Rai e che non mancherà di raccontare a Padoan.

