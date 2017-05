Popolare di Sondrio, corsi per neoassunti in alta quota

Riparte la formazione in alta quota della Banca popolare di Sondrio. Con l’apertura della stagione estiva dell’albergo Pirovano, ai quasi 3000 metri del Passo dello Stelvio, avvenuta domenica scorsa, l’istituto di credito riprende infatti le settimane formative per i neoassunti. Questa location, posizionata sul «tetto» d’Europa, incastonata fra le montagne che fanno da corona al comprensorio del Parco nazionale dello Stelvio, ha visto dal 2011 susseguirsi 290 giovani per un totale di 14 corsi. Nel corso di quest’anno sono previste tre nuove edizioni dei corsi che coinvolgeranno 54 neoassunti. L’attività è curata direttamente dall’ufficio personale della Banca popolare di Sondrio che si avvale di formatori interni ed esterni.

