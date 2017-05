Con Huawei alla scoperta di una Milano inaccessibile

Scoprire Milano da altre prospettive, osservando la vita che scorre sotto i propri piedi in una delle principali stazioni ferroviarie d’Europa e godere di viste a 360° sulla città e sulle Alpi, mentre si corre tra i tetti e all’interno del museo di scienza e tecnologia più grande d’Italia.

Luoghi solitamente inaccessibili ai runners, ma aperti a tutti coloro che domani mattina parteciperanno alla #RunImpossible, la corsa organizzata da Huawei nel capoluogo meneghino dopo l’esperienza analoga che si è tenuta lo scorso 20 maggio a Madrid.

Dopo la partenza da via Solferino, i 200 partecipanti avranno infatti la possibilità di correre in esclusiva in luoghi che di solito sono impossibili da esplorare con l’attività di running, come il rooftop della Highline Galleria, le navi esposte al Museo della scienza e della tecnica o i tetti della Stazione centrale, con la possibilità di provare tutte le funzionalità del Watch 2, il nuovo dispositivo wearable del marchio tecnologico cinese.

Dal design classico ispirato ai cronografi sportivi, Watch 2 è pensato per il fitness e, nella sua versione con sim, permette di lasciare lo smartphone a casa e svolgere attività sportive rimanendo sempre connessi. Anche in movimento, i controlli touch, il riconoscimento intelligente della voce e le istruzioni vocali consentono poi agli utenti di interagire velocemente con il dispositivo e di rispondere in modo semplice ai messaggi.

Italia Oggi