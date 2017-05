Chessidice in viale dell’Editoria

Arriva Deejay XMasters 2017. E’ in programma dal 15 al 23 luglio a Senigallia Deejay Xmasters 2017, la VI edizione dell’evento estivo che coniuga musica, divertimento, show, agonismo e promozione degli action sports. Anche quest’anno Radio Deejay sarà il title sponsor dell’evento, partecipando attivamente con musica e intrattenimento durante i due weekend in programma con oltre 50 mila partecipanti attesi. Nel corso della nove giorni saranno oltre 25 gli sport rappresentati sotto varie forme: contest agonistici, show, demo, attività di propedeutica. Oltre 40 mila metri quadri di evento, sviluppati lungo più di 500 metri di spiaggia, che dal tramonto ospiteranno dj set con gli artisti di Radio Deejay, esibizioni live, proiezioni e party.

Su Nove la finale di Coppa del Re. La finale di Coppa del Re, Barcellona-Alaves, in programma domani dalle 21.20 allo stadio Vicente Calderon di Madrid, verrà trasmessa in diretta e in esclusiva sul Nove con il commento di Federico Zanon, che farà coppia con Gianluca Zambrotta, uno dei protagonisti del trionfo azzurro di Germania 2006, nonché blaugrana per due stagioni dal 2006 al 2008, nel ruolo di spalla tecnica.

Radio Italia emittente ufficiale dei Tim Mtv Awards 2017. Radio Italia è la radio ufficiale dei Tim Mtv Awards 2017, l’evento targato Tim ed Mtv che si terrà domani in Piazza del Popolo a Roma. L’emittente trasmetterà lo show in diretta sulle proprie frequenze, mentre la speaker Manola Moslehi intervisterà i protagonisti della serata. La kermesse condotta da Francesco Gabbani sarà in onda in diretta dalle 21.00 su Mtv (solo su Sky, canale 133), Mtv Music (solo su Sky, canale 708), Comedy Central (solo su Sky, canale 124) e anche su VH1 (canale 67 fta). Sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv. Oltre a Gabbani, saliranno sul palco anche Fabri Fibra, Nina Zilli, Samuel, Levante, Michele Bravi, Paola Turci, Lele, Elodie e Gabry Ponte ft. Danti.

Dove lancia Travel Issue. E’ oggi in edicola, in digital edition e online con il Corriere della Sera la prima edizione di Dove Travel Issue, il nuovo supplemento speciale con le proposte per vivere esperienze di viaggio secondo lo stile di Dove, il magazine Rcs di viaggi e lifestyle diretto da Simona Tedesco.

I Diversity Media Awards su Real Time. Saranno assegnati lunedì prossimo nella serata di gala con charity dinner all’UniCredit Pavilion di Milano i Diversity Media Awards 2017. Il riconoscimento, giunto alla seconda edizione, premia i personaggi e i migliori contenuti media (cinema, tv, radio, web, pubblicità, stampa, tg) che nel 2016 hanno contribuito a una rappresentazione valorizzante delle persone e delle tematiche Lgbt. L’evento, ideato dall’associazione no-profit Diversity presieduta da Francesca Vecchioni, è realizzato da Yam112003 e ha raccolto il sostegno di molte istituzioni, aziende e partner, il patrocinio della Commissione europea, dell‘Ambasciata del Canada e del Comune di Milano, le partnership con American Express, Eataly, Google, Discovery Italia, Lierac, Diesel, Piaceri d’Italia, eBay, Condé Nast Live, Assocom, FICO Eataly World Alice Ristorante, Edge, Dexter, Smemoranda, Focus Management, Mongini Comunicazione, oltre alla collaborazione con l’Osservatorio di Pavia e con Glaad. La serata, condotta da Fabio Canino e Carolina di Domenico e trasmessa su Real Time (Discovery Italia) mercoledì 7 giugno, alle ore 21.10, vede tra gli J-Ax, Lino Banfi, Ermal Meta, Paola Turci, Javier Zanetti, Malika Ayane, Paolo Genovese, Edoardo Leo, Syria, Ivan Cotroneo, Roberto Vecchioni, Ilaria Dallatana, Gino Strada, Ilenia Lazzarin, Paolo Sassanelli, Debora Villa, Oscar Farinetti, Michelangelo Tommaso, Matteo Bordone, Daniele Gattano, Antonio Ornano, Drusilla Foer, Carla Gozzi, Giacomo Mazzariol e Julian Hargreaves.

L’Assemblea dei soci di Class Editori S.p.A., che si è riunita ieri a Milano, ha approvato il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.

