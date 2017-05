Confindustria, Boccia: tutti uniti su patto di scopo per crescere. Azzerare cuneo su assunzione giovani

Un patto di scopo per la crescita con l’obiettivo di uscire dalle criticità italiane e costruire una effettiva dimensione europea» al quale collaborino tutti: imprenditori, lavoratori e loro rappresentanti, politica, banche e istituzioni finanziari. È questo uno dei messaggi centrali che il presidente di Confindusria Vincenzo Boccia ha lanciato dall’assemblea pubblica a Roma davanti a oltre 3mila imprenditori. Tra le proposte avanzate, anche quella di «azzerare il cuneo fiscale sull’assunzione dei giovani per i primi tre anni. Sapendo fin d’ora che dopo dovremo ridurlo per tutti».

Con un monito al governo a «continuare lungo la strada delle riforme», che si può vincere con gli strumenti della «governabilità e stabilità», realizzabili a livello politico con una «vocazione al maggioritario». Di qui il no alla tentazione proporzionalista in materia di legge elettorale, perché assecondarla riaprirebbe una «stagione di immobilismo in un quadro neo corporativo e neo consociativo».

L’assemblea è iniziata con minuto di silenzio per le vittime dell’attentato di Manchester. Presenti, tra gli altri, i ministri Padoan, Calenda, Minniti, Madia, Poletti, Franceschini e Galletti. Oltre al presidente del Sole 24 Ore Giorgio Fossa. «Crescere deve essere la nostra ossessione», aveva detto Vincenzo Boccia l’anno scorso, nel primo discorso da presidente di Confindustria. È una sfida che il presidente di Confindustria ha rilanciato ieri, all’assemblea privata, e ha rilanciato oggi in quella pubblica.

Boccia: carenze croniche, ripartenza lenta

Boccia ha parlato di «vent’anni perduti», perché «restiamo impigliati nelle nostre croniche carenza strutturali, il tessuto sociale e produttivo rimane fragile». Il numero uno degli industriali ha ammesso che «siamo tornati a crescere», ma il divario con altri Paesi europei «si sta allargando come accadeva prima della crisi». Una «ripartenza dunque c’è stata» ma «a un ritmo lento», perché saremo l’unico grande paese in area Euro nel 2017 con «un valore dell’attività più basso di 10 anni fa e, al ritmo dell’1%, non lo rivedremo prima del 2023».

«Azzerare il cuneo fiscale sull’assunzione dei giovani per i primi tre anni. Sapendo fin d’ora che dopo dovremo ridurlo per tutti». È la proposta lanciata dal presidente di Confindustria dall’assemblea annuale, chiedendo quindi di «concentrare le risorse disponibili» su questo. «Dobbiamo avviare una grande operazione per includere i giovani nel mondo del lavoro», ha rimarcato Boccia, sostenendo che «la poca occupazione giovanile è il nostro valore sprecato». Serve «una misura forte, diretta, percepibile».

Tra gli strumenti rilancitati, il ‘Patto per la fabbrica’ proposto ad ottobre scorso. «Se riusciremo a condividerlo con i sindacati», punta tra l’altro ad «aprire un nuovo capitolo della storia del Paese, fatto di collaborazione per la crescita nell’interesse di tutti e non contro qualcuno», ha spiegato Boccia, che, rispetto al rapporto con i sindacati, ha richiamato il documento condiviso con Cgil, Cisl e Uil a settembre scorso sulle politiche attive per il lavoro e le aree di crisi industriale. «Suggeriamo al governo di ripartire» da quel documento, ha affermato Boccia, «dentro ci sono un impegno e una proposta». L’impegno, ha spiegato, «a gestire le crisi e le ristrutturazioni aziendali mettendo al centro l’occupabilità delle persone» e la proposta «di collaborare per un sistema di politiche attive per il lavoro che in Italia manca da sempre».

«Aumentare produttività per aumentare salari»

Boccia ha ribadito la ricetta dello scambio salari-produttività per rilanciare l’economia. «Noi vogliamo aumentare le retribuzioni con l’aumento della produttività. E questo è possibile solo con una moderna concezione delle relazioni industriali» ha affermato il presidente di Confindustria, sottolineando che «la strada maestra è quella dei premi di produttività, da detassare in modo strutturale». Per Boccia, «l’innalzamento della produttività deve essere il nostro faro». «Siamo pronti a fare la nostra parte valutando un’ulteriore detassazione sui premi e sul salario di produttività» gli ha fatto eco il ministro Calenda .

Industria 4.0 prima risposta dialogo con governo

Ieri, durante l’assemblea privata dell’Associazione, facendo il bilancio del primo anno di presidenza e sottolineando le principali direttrici dell’attività svolta, Boccia ha sottolineato che il Piano nazionale Industria 4.0 «al quale abbiamo affidato la rivoluzione tecnologica delle nostre imprese rappresenta la prima importante risposta in termini di risultati ottenuti del dialogo con il Governo». E ha aggiunto: «Gli strumenti messi in campo per sostenere la trasformazione delle nostre imprese hanno trovato sostanza nelle misure varate con l’ultima legge di bilancio: l’iperammortamento, la proroga del superammortamento, la proroga della nuova Sabatini, il credito di imposta per ricerca e sviluppo; circa 20 miliardi di euro a supporto della trasformazione competitiva della nostra industria». Boccia ha ribadito oggi che «occorre perseverare e rinnovare queste misure, che si stanno rivelando molto utili per rilanciare gli investimenti e la nostra competitività». Occorre però «intervenire con determinazione per diminuire il costo dell’energia, che è ancora un freno per il Paese. Basti pensare che paghiamo il 30% in più della media europea». E per una crescita inclusiva e sostenibile bisogna «attivare anche gli investimenti pubblici» ha ammonito Boccia, ricordando che lo scorso anno la spesa per investimenti fissi lordi della Pubblica Amministrazione si è fermata ad appena il 2,1% del Pil, un minimo storico.

In questo contesto serve una «operazione verità» sui conti pubblici che abbandoni «ricette fantasiose e di facile consenso» e una politica di «realismo su deficit, debito e crescita» per i quali bisogna «farsi guidare da competenza e

serietà». Di qui il monito: «Lasciamo a chi si inventa leader, senza nemmeno avere il senso della storia, di propagandare avventure pericolose che ci porterebbero dritti fuori dall’Europa e dentro fallimenti pubblici e privati». E poi l’appello: «Dobbiamo farci trovare pronti quando la Bce porrà fine all’acquisto dei titoli sovrani. I che vuol dire abbassare rapidamente la montagna del debito pubblico attraverso privatizzazioni e dismissioni di immobili pubblici e utilizzare strumento – come i Matusalem bond – che lo rendano più sostenibile».

Bene i Pir, ma attenzione a bolle speculative

I Piani Individuali di Risparmio, grazie ai quali anche le famiglie potranno investire in strumenti di capitale e di debito di imprese italiane usufruendo di precise agevolazioni, sono per Boccia una delle «importanti misure per assicurare alle imprese fonti stabili di finanziamento» previste dalla Legge di Bilancio 2017. Con un avvertimento: «le risorse che si stanno raccogliendo dovranno andare a beneficio della platea più ampia possibile di imprese, anche per evitare potenziali bolle speculative».

«Recenti novità Iva poco efficaci e gravose»

Boccia ha criticato le ultime misure sull’Iva introdotte con la manovra correttiva dal governo, parlando di «un sistema di adempimenti poco efficace nella tutela degli interessi dell’Erario e al contempo più gravoso e compresso per le imprese. Quel che preoccupa è la loro applicazione retroattiva: una deriva che va assolutamente evitata perchè mina la credibilità del Paese». Il riferimento implicito è all’estensione dello “split payment” (cioè il pagamento della fattura senza Iva, girata direttamente all’Erario, da parte delle pubbliche amministrazioni) previsto dalla manovra , anche alle società controllate dalla Pa e alle società quotate (oltre che ai progessionisti). Il timore delle imprese è quello di vedersi allungare i tempi di recupero dell’Iva a credito. Anche se un emendamento approvato alla manovrina introduce una nuova procedura semplificata (operativa da gennaio 2018), che punta appunto ad attenuare gli effetti dello split payment sulla liquidità delle aziende, riducendo da 90 a circa 65 giorni i tempi per ottenere l’accredito. La «sfida del Paese» è perciò, secondo Boccia, «continuare lungo la strada delle riforme». «Per vincerla servono governabilità e stabilità», ha avvertito il presidente di Confindustria. E ha aggiunto: «Non abbiamo mai nascosto la nostra vocazione al maggioritario», perché «assecondare la tentazione proporzionalista, che oggi vediamo riemergere in molte proposte per la legge elettorale, potrebbe rivelarsi fatale per l’Italia. Comincerebbe una nuova stagione di immobilismo in un quadro neo corporativo e neo consociativo».

Il Sole 24Ore