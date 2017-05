Chef express acquisisce “juicebar”

Il noto formato di bar healty food ha vinto il Foodservice Awardnella categoria Green Appeal

Chef Express S.p.A., società che gestisce tutte le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha acquisito il brand JuiceBar, moderno concetto di bar healty food. Chef Express aveva acquisito nel 2015 il marchio in licenza per svilupparlo in esclusiva nei canali travel, e attualmente gestisce 12 punti vendita JuiceBar distribuiti in stazioni ferroviarie, aeroporti e aree di servizio autostradali.

L’accordo prevede che cinque locali resteranno in capo alla vecchia proprietà, la Juicebar Srl, che potrà conservarne il brand per 5 anni. “JuiceBar – ha spiegato Cristian Biasoni, AD di Chef Express – è un format di healty food di successo, veloce e moderno, giovane e dinamico, contraddistinto dal concetto di freschezza pronta, da consumarsi presso i locali – cui è dedicata particolare attenzione nel design – oppure grab&go. Dalle nostre recenti aperture in stazioni e aeroporti abbiamo riscontri molto positivi e con l’acquisto del marchio daremo un’ulteriore impulso allo sviluppo di questo concetto in tutti i canali dove siamo presenti”.

I locali JuiceBar gestiti da Chef Express sono attualmente presenti nelle stazioni di Milano C.le, Cadorna, Lambrate, Greco-Pirelli, Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Bologna e Roma Termini; negli aeroporti di Roma Fiumicino; nell’area autostradale di Santerno Ovest (A14) e nell’ospedale Humanitas di Rozzano (MI). Prossime aperture sono previste su diverse aree di servizio autostradali, a partire dal grande ponte di Novara, sulla A4, primo locale assoluto di ristoro sulle autostrade italiane, che Chef Express sta ristrutturando in vista dell’inaugurazione prevista per i primi di luglio.

JuiceBar si è visto assegnare anche l’importante Foodservice Award, nella sezione “Green Appeal”. Il riconoscimento è stato consegnato a Milano il 16 maggio e nella motivazione è stato evidenziato che la proposta di JuiceBar “è caratterizzata da un’offerta predominante di prodotti agroalimentari in linea con la domanda crescente di stili alimentari corretti e sensibili agli aspetti ambientali. L’azienda mostra particolare attenzione alla scelta delle materie prime, con particolare riferimento alle linee biologiche e alla stagionalità dei prodotti dove possibile provenienti da produzioni locali. L’azienda ha inoltre sviluppato strategie per la riduzione degli sprechi e comunicato il marchio fresh green food che risulta coerente con la proposta complessiva che il format rivolge al consumatore”.