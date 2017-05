Chessidice in viale dell’Editoria

Bernasconi nuovo a.d. di Mondadori Retail. Dal prossimo 5 giugno Pierluigi Bernasconi sarà il nuovo a.d. di Mondadori Retail, la società del gruppo Mondadori che opera sul territorio attraverso oltre 600 punti vendita, tra megastore, bookstore, point e club, e quattro canali di vendita: gestione diretta, franchising, web e bookclub.

Nato a Milano nel 1954 il manager, dopo un’esperienza decennale in Hitachi con responsabilità crescenti fino a diventare direttore della divisione audio video, ha fondato nel 1989 Mediamarket spa, la catena di elettronica di consumo che in Italia opera attraverso i brand Media World, Saturn e Media World Compra On Line diventandone amministratore delegato nel 1991. Dal 2013 al 2015 è stato a.d. del Gruppo Mercatone Uno, mentre nel 2016 ha assunto la carica di presidente e amministratore della società di consulenza strategica nel settore distribuzione B-Retail. Successivamente è stato nominato vicepresidente di Iper Montebello spa., la società che gestisce la catena IPER La grande I. Dal 2016 è membro del consiglio di amministrazione di ePrice.

Giglio Group, accordo con Amazon Media. Giglio Group, società di e-commerce 4.0, ha concluso un’intesa con Amazon in Europa. Nautical Channel, l’unico canale al mondo dedicato esclusivamente alla nautica e agli sport acquatici, infatti, sarà l’unico controllato da un gruppo italiano a essere trasmesso tra i 25 canali presenti sulla piattaforma in Germania e tra i 40 canali in Uk al lancio di Amazon Channels, la piattaforma di video on demand di Amazon.com che da ieri ha debuttato in Germania, Austria e in Inghilterra.

I contributi per l’uso delle frequenze tv. Sarà di 2,042 milioni a multiplex il contributo per l’uso delle frequenze televisive da parte degli operatori di rete nazionali per il 2017 e i due anni successivi. Ieri il decreto del ministero dello sviluppo economico del 13 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Si tratta del 7,5% del ricavo medio per multiplex che gli operatori di rete realizzano cendendo capacità trasmissiva. Un incremento dello 0,5% rispetto all’ultimo triennio deciso per mantenere il gettito invariato a fronte del calo del ricavo medio. Nel 2014-2016 la cifra era stata di 1,967 milioni. Anche per le emittenti locali un aumento: il 6,5% anziché il 6% sul valore di riferimento per l’utilizzo di una frequenza con copertura locale rapportato alla popolazione del bacino. Nel decreto anche gli sconti dal 20 al 60% sul contributo per chi cede capacità trasmissiva a terzi.

Radio Italia Live-Il Concerto, annunciato il cast. È stato reso noto ieri dall’editore e presidente Mario Volanti il cast definitivo dei due speciali appuntamenti organizzati da Radio Italia che si svolgeranno a Milano domenica 18 giugno 2017, e per la prima volta a Palermo venerdì 30 giugno 2017. Nell’edizione 2017 di Radio Italia Live-Il Concerto saliranno sul palco di Piazza Duomo a Milano Alessandra Amoroso, Benji e Fede, Andrea Bocelli, Emma, Francesco Gabbani, Giorgia, J-Ax e Fedez, Fiorella Mannoia, Nek, Samuel e Umberto Tozzi. Per Radio Italia 3.0 Eloide e Lele, per Radio Italia World Anastacia. Protagonisti al Foro Italico a Palermo saranno invece Alessio Bernabei, Gigi D’Alessio, Lorenzo Fragola, Francesco Gabbani, J-Ax e Fedez, Nek, Eros Romazzotti, Francesco Renga, Samuel, Le vibrazioni e Nina Zilli. Per Radio Italia 3.0 Marianne Mirage e Sergio Sylvestre, mentre per Radio Italia World Bob Sinclair. La sesta edizione di Radio Italia Live-Il Concerto, il più grande evento gratuito di musica italiana, realizzato grazie alla collaborazione con il Comune di Milano e il Comune di Palermo, sarà condotto da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. L’evento sarà trasmesso in diretta contemporanea su Radio Italia, Radio Italia Tv (canale 70 del digitale terrestre, 570 HD; canale 725 Sky, canale 35 TvSat, 135 HD, solo in Svizzera Video Italia HD) e in streaming audio/video su radioitalia.it. Entrambe le date saranno anche in diretta su Real Time, canale 31 del dtt e su Nove.