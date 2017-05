Alla vigilia dell’incontro tra Papa Francesco e Donald Trump, attivisti di Greenpeace sono entrati a via della Conciliazione con un tir e hanno proiettato sulla cupola di San Pietro la scritta “Planet Earth First” in risposta al motto americano “American First”. Il tutto totalmente indisturbati, nonostante i controlli serrati degli ultimi giorni. Solo dopo una decina di minuti le forze dell’ordine sono intervenute per fermare il blitz.

La Repubblica