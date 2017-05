13-17enni, primo Yahoo Answers poi Corriere.it

Arrivano i primi dati italiani sul consumo di Internet da dispositivi mobile dei ragazzi dai 13 ai 17 anni: secondo le rilevazioni di comScore si tratta di un’audience di 2,5 milioni di adolescenti, ovvero un pubblico incrementale del 9% rispetto alla mobile audience maggiorenne. A marzo 2017, quindi, considerando anche questa fascia d’età, l’audience mobile italiana arriva a 30,8 milioni di utenti.

I dati di comScore, che non intervista né misura direttamente i minorenni ma fa un’analisi su dati censuari anonimi, mostrano così i comportamenti di navigazione su mobile per i siti e le app che abbiano implementato il tag della società ovvero il codice che ne permette la rilevazione. Così si scopre che, fra i siti che sono rilevati da comScore, Yahoo Answers registra il maggior numero di visitatori fra i 13 e i 17 anni (1,8 milioni di utenti, pari al 71% del segmento), davanti ai domini di Corriere (1,4 milioni) e Repubblica (1,3 milioni), che nel mese hanno raggiunto oltre metà degli adolescenti italiani su mobile. A seguire, Skuola.net e Focusjunior.it, entrambi con 1 milione di utenti 13-17enni su mobile, e primi tra i siti dedicati ai giovanissimi. «Grazie alla nostra tecnologia censuaria e alla collaborazione degli editori che appongono il tag comScore», ha detto Fabrizio Angelini, ceo di Sensemakers che rappresenta in esclusiva comScore in Italia. «È possibile superare i limiti delle misurazioni basate sui panel».

Italia Oggi