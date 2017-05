Alla Smart Safety Week 2017 si impara a litigare, in sicurezza!

La Smart Safety Week 2017, l’iniziativa interamente dedicata al tema della sicurezza, si sta avvicinando e nel calendario dell’evento appaiono elementi interessanti e curiosi

Il 7 giugno dalle ore 09:00 alle ore 18:00, la dottoressa Giorgia Modini di Istituzione Ambiente Europa terrà il corso “Conflitto in sicurezza: Litighiamo, sii sicuro!”, in cui presenterà il conflitto in tutte le sue declinazioni: il conflitto come struttura relazionale, come strumento di apprendimento, i conflitti in azienda e tanti altri argomenti a esso correlati.

Alla base del corso in programma vi è la volontà di salvaguardare i lavoratori dal punto di vista della salute psichica, problema in crescendo negli ultimi anni. Le relazioni sono senza dubbio fondamentali in un ambiente di lavoro: una relazione negativa può ripercuotersi, oltre che sulla produttività del lavoratore, anche sulla salute dello stesso come fattore di stress.

“Le persone hanno difficoltà a vivere il conflitto come momento naturale della convivenza sociale e cercano in tutti i modi di evitarlo. Il conflitto è uno strumento che va invece utilizzato a nostro vantaggio: è importante imparare a litigare per poter sperimentare una relazione migliore con i nostri colleghi e quindi aumentare il nostro benessere lavorativo” – afferma la Dott.ssa Modini, docente formatore di competenze manageriali trasversali e materie relative alla sicurezza.

Il corso sarà un utile strumento per tutti i Lavoratori che intendono affrontare un percorso di crescita e consapevolezza olre che per RSPP, ASPP, RLS, CSE, Formatori, Dirigenti e Preposti.

Durante la giornata si condivideranno le tecniche per “litigare in modo adeguato” imparando a comprendere e a gestire le emozioni nei conflitti. Anche l’aspetto di “negoziazione” verrà affrontato al fine di imparare a esplicitare i propri interessi migliorando la sicurezza e il conflitto nel gruppo di lavoro per ambire poi alla predisposizione di processi di costruzione della coesione.

Istituzione Ambiente Europa nasce da un gruppo di esperti nel campo delle relazioni industriali, della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e della tutela ambientale, che hanno l’obiettivo di coordinare più campi d’intervento nel settore dei servizi riguardanti la Sicurezza, la Prevenzione e l’Igiene nell’ambiente di lavoro e la Tutela dell’ambiente esterno.

Per maggiori informazioni sull’iniziativa e il programma di seminari e corsi è possibile consultare il sito web dell’evento www.smartesafetyweek.it

Ramona Brivio – Communication Manager