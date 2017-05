Sms, come impostare la risposta automatica

Troppo impegnati per rispondere ad un sms? Ora ci pensa lo smartphone. Tramite l’app ‘SMS Auto Reply Text Message‘, scaricabile gratuitamente da Google Play, è possibile impostare una risposta automatica ai messaggi di testo ricevuti quando non si può o non si ha il tempo di utilizzare il cellulare. Sebbene l’app sia in inglese è molto facile da utilizzare, basta seguire alcune indicazioni. Innanzitutto – spiega l’esperto tech Giovanni Garro sul sito di informazione legale ‘La legge per tutti’ – cliccando sul pulsante ‘Create’ presente sulla schermata iniziale è possibile scegliere uno dei profili predefiniti oppure creare un profilo personale. A questo punto si può scegliere il nome da assegnare al profilo nonché il testo della risposta automatica.

Toccando ‘Set Time’ possiamo poi impostare l’ora e la data specifica in cui vogliamo che il profilo venga utilizzato. Per ogni profilo possiamo anche specificare tre liste di contatti: ‘Emergency List’ sono i contatti da cui vogliamo poter ricevere le chiamate anche quando abbiamo attivato il profilo, ‘Personalized List’ sono quelli cui vogliamo inviare un messaggio di risposta personalizzato mentre ‘Don’t Reply List’ è la lista delle persone a cui non vogliamo inviare nessun messaggio di risposta. L’app può essere attivato o disattivata manualmente in qualsiasi momento.

ANSA