Google lancia Trova dispositivo, un’app per rintracciare l’Android perduto

Disponibile sul Play Store, l’app visualizza su una mappa i gadget collegati al proprio account Google e permette di bloccarli, farli squillare ed eliminarne i contenuti

Tra le numerose novità che stanno uscendo dalla conferenza Google I/O inaugurata mercoledì, la casa di Mountain View ha incluso Trova dispositivo, un’app per smartphone e tablet Android che aiuta a rintracciare i gadget scomparsi, in modo molto simile a quanto fa da anni la quasi omonima soluzione ideata da Apple per il suo iPhone.

Disponibile da qualche ora sul Play Store , Trova dispositivo permette di visualizzare su una mappa tutti gli smartphone e i tablet collegati a un determinato account Google, a patto ovviamente di conoscerne le credenziali di accesso. Se il gadget è acceso e connesso tramite una rete Wi-Fi o cellulare, è possibile non solo rintracciarne la posizione, ma anche anche farlo squillare — magari per scovarli tra i cuscini del divano — bloccarlo visualizzando un messaggio permanente oppure cancellarne i contenuti.

L’app in realtà non porta nulla di completamente nuovo al parco funzioni del quale godono i gadget Android: gli stessi risultati si possono infatti ottenere digitando nella casella di ricerca Google sui browser per smartphone, tablet e computer la stringa “trova il mio Android”. Il software non è altro che un’interfaccia intuitiva, comoda da avere a disposizione sul proprio dispositivo secondario per rintracciare lo smartphone o il tablet perduto.

di Lorenzo Longhitano, La Stampa