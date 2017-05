Federico Sarzi Braga, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino

Nestlè ha annunciato la nomina di Federico Sarzi Braga a presidente e amministratore delegato del Gruppo Sanpellegrino (Nestlé Waters Italy). Nel suo ruolo, effettivo dal 1 luglio 2017 subentra a Stefano Agostini, che assume la carica di amministratore Delegato di Nestlé UK & Ireland.

Milanese, 45 anni, Sarzi Braga è entrato in Sanpellegrino nel 2000 in qualità di senior brand manager dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità prima di trasferirsi a Parigi nel 2005, con l’incarico di head of marketing per Nestlé Waters Europe. Nel 2008 è tornato in Italia in qualità di head of the italian business unit per poi spostarsi in Gran Bretagna nel 2014 ed essere nominato managing director di Nestlé Waters UK, incarico che ha ricoperto fino a oggi.