Indel B raccoglie 31,3 milioni. Domani il debutto a Piazza Affari

Indel B ha concluso il collocamento istituzionale, iniziato lo scorso 4 maggio, effettuato in vista della quotazione che avverrà domani, 19 Maggio. La società attiva nella refrigerazione mobile che fa capo alla famiglia Berloni, ha raccolto 31,3 milioni di euro (senza considerare l’eventuale esercizio dell’opzione Greenshoe) di cui 22 milioni di spettanza della società e 9,3 milioni di spettanza dell’azionista venditore. In base alle richieste pervenute, sono state assegnate 1,6 milioni di azioni: 931.000 azioni sono state assegnate a 25 investitori qualificati in Italia, 669.000 azioni a 18 investitori istituzionali esteri. Nessun’azione è stata sottoscritta dai membri del consorzio di collocamento in conseguenza degli impegni assunti. Confermato il prezzo di offerta di 23 euro per azione e la capitalizzazione della società post aumento a 128,4 milioni.

