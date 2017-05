Il Gruppo NBC Universal ha nominato Mariella Almasio nuova Country Director Italy di Universal Consumer Product

Il Gruppo NBC Universal ha nominato Mariella Almasio come nuova Country Director Italy di Universal Consumer Product. Simmons & Simmons, ricorda una nota, ha assistito NBC Universal.

Nel suo nuovo ruolo, Mariella Almasio riporterà al Vice President Consumer Products EMEA, Jonathan Baker, e si occuperà di mantenere, sviluppare, innovare e incrementare il business della società.

Universal Consumer Product Italy S.r.l. opera principalmente nella definizione dell’offerta di NBCUniversal rivolta al pubblico “consumer” nel mercato italiano nonchè nella gestione delle proprie licenze digitali.

Lo Studio legale internazionale Simmons & Simmons ha assistito il gruppo NBC Universal nella definizione degli accordi per l’ingresso della nuova Country Director.

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito Il Gruppo NBC Universal è stato guidato dal partner Davide Sportelli, Head of Employment per l’Italia.