Alimentazione e fede

Alimentarsi e’ diventato un problema. Ci sono quelli che mangiano di tutto, altri sono vegetariani, altri ancora vegani, alcuni crudisti. Ci sono varie scuole di pensiero o meglio nuove religioni che, in quanto tali, pretendono di essere le depositarie della verità a cui tutto va sacrificato. Si perdono, cosi, i piaceri della tavola, la compagnia, la ricerca di nuovi sapori o l’accostamento di altri dei quali non se ne conosceva l’esistenza.

Secondo l’OMS, l’Italia e’ uno dei Paesi piu’ longevi al mondo. Ci attestiamo, in media, attorno agli 80 anni e questo e’ dovuto ad una serie di fattori quali l’alimentazione, l’abitazione, le condizioni igieniche, l’assistenza sanitaria, ecc. Scegliere un regime alimentare, il piu’ adatto alle esigenze del nostro corpo, ci pare una scelta razionale. Altro e’ aderire ad una fede. Oltretutto, la “gola” e’ solo il quinto dei sette vizi capitali nella dottrina cattolica.

Aduc