Web, a marzo calano gli utenti

I dati Audiweb. Corriere della Sera -13%, Repubblica -7%, Gazzetta -8%, Tgcom -2%

Mediaset.it +21%, Radio Italia +18,2%, Deejay +17%

Il mese di marzo è stato avaro di soddisfazioni per i siti italiani, almeno stando ai dati rilevati da Audiweb confrontati con quelli del mese precedente. Intanto gli utenti unici giornalieri sono calati del 2,1% a 23,6 milioni, mentre sono in lieve flessione (-0,3%) quelli mensili a 30,6 milioni. Per questo non c’è nemmeno una categoria il cui dato mensile sia in aumento tranne quella relativa alle mappe e alle informazioni di viaggio che cresce dell’1,4% rispetto a febbraio (20,4 milioni). Per il resto, le news sono calate del 3,6% a 19,2 milioni di utenti mensili, i video del -1,2% a 25,4 milioni. Persino i social network hanno registrato un -2,2% (26,2 milioni). Giusto il search è stato stabile e così i portali generalisti (-0,1%). Difficile spiegare l’andamento restituito da Audiweb, in presenza di un mese di 31 giorni contro i 28 di febbraio. Giusto si può dire che febbraio aveva registrato buone performance quindi il calo sarebbe fisiologico, anche a causa della mancanza di eventi di particolare interesse.

Sul podio della classifica per audience organica dei siti di news, Tgcom24, al terzo posto, ha la performance migliore: -2,2%, contro il -7,4% di Repubblica al primo posto e il -13,1% del Corriere della Sera al secondo (che ha il paywall). Il sito di Mediaset diretto da Paolo Liguori è peraltro primo per il terzo mese consecutivo sugli utenti unici da mobile: 524,9 mila organici contro i 471,6 mila di Repubblica e i 387,5 mila del Corriere. Proseguendo fra i primi 10 brand dell’informazione, si trova la Gazzetta dello Sport a -8%, Citynews -0,7%, Stampa -8,7%, Donna Moderna -21,5%, Ansa -7,8%, Messaggero -11%. Al decimo posto il Sole 24 Ore in crescita del 3% nel mese con i quattro giorni di sciopero del quotidiano.

Proseguendo si trova il Fatto che però perde posizioni con un -17,2%, Fanpage a +7,5%, Giornale -3%, Quotidiano.net -17,9%, Tuttosport +14,6%, Corriere dello Sport -8,1%, Huffington Post -15,1%, Libero Quotidiano -5,3%, Leggo +6,9%. In crescita anche Al Volante +8%, Unione Sarda (+5,1%), Grazia che va oltre il raddoppio passando dai 29,4 mila ai 62,2 mila utenti e Lettera43 a +22,4% con 46,8 mila utenti.

Fra i siti della televisione la situazione è simile a quanto visto in precedenza: molti segni negativi e solo qualche crescita. L’incremento più importante è quello di Mediaset.it Live e On Demand, che guadagna il 20,9% di utenti rispetto a un mese prima e arriva a 514,9 mila riprendendo la prima posizione. Rai Play, infatti, va al secondo posto, a causa di un calo del 15,5% che porta il sito di viale Mazzini a 443,5 mila utenti. In ogni caso questa parte della classifica è ormai in mano ai siti di streaming dei due operatori: Mediaset On Demand è ormai da tempo la destinazione di chi vuole vedere spezzoni o intere trasmissioni del Biscione, quelle di Maria De Filippi in primis e l’Isola dei famosi. A questo si è aggiunto Rai Play, con i contenuti video della tv pubblica, molto cresciuto negli ultimi mesi. Ovviamente Sky, essendo una pay tv, non può avere un’offerta video online free che raggiunga la massa di utenti dei precedenti due. Il sito dell’operatore satellitare, Sky.it, totalizza comunque i 178,8 mila utenti (-22,6% a marzo). In crescita in questa categoria ci sono però altri due siti di Sky, sebbene con basi utenti di partenza più piccole: NowTv (il servizio di tv online) a 53,3 mila utenti (+32,5%) e Sky Tg24, 48,2 mila (+14,3%).

Crescono invece entrambi i brand della categoria radio: Deejay a +17% (120,3 mila) e Radio Italia a +18,2% (51,7 mila).

di Andrea Secchi Italia Oggi