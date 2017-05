“Parco delle cave run”: in corsa con il centro diagnostico italiano

Il Centro Diagnostico Italiano sostiene la seconda “Parco delle cave Run”, manifestazione podistica in programma venerdì 19 maggio all’interno dell’area verde del Parco delle Cave a Milano

Milano, 16 maggio 2017 – Il Centro Diagnostico Italiano sostiene la seconda edizione della “Parco delle cave Run”, corsa podistica in programma a Milano presso il Parco delle cave venerdì 19 maggio 2017.

La manifestazione, che si svolge nella vasta area verde del quartiere Baggio, prevede una gara podistica competitiva di 6 chilometri, con una versione ridotta per i ragazzi sino ai 14 anni, che si sfideranno sulla distanza di un chilometro. Inoltre, per tutti gli amatori che vogliono mettersi alla prova con il percorso ma preferiscono farlo in maniera non agonistica è prevista anche una corsa non competitiva, sempre sulla distanza di 6 chilometri.

La manifestazione è organizzata dal Gruppo sportivo “Montestella” di Milano e dalla parrocchia “Madonna dei Poveri” del capoluogo lombardo.

Questa iniziativa rientra nel consolidato impegno del Centro Diagnostico Italiano per la diffusione della cultura della prevenzione, a iniziare dall’adozione di uno stile di vita sano e attivo. Oggi, purtroppo, in Italia, secondo dati riportati dal Ministero della salute, il 38% delle persone da 3 anni in su non pratica nella vita quotidiana né sport né altre forme di attività fisica. Eppure lo sport ma anche il semplice “movimento” possono aiutare a prevenire patologie gravi come, solo per citarne alcune, il diabete, le malattie cardiovascolari, alcuni tipi di tumore, stress, ansia e depressione.

Parco delle cave Run:

Venerdì 19 maggio 2017, Parco delle cave, Via Osteno, 5 (ritrovo) – ore 17

Programma della manifestazione

Ore 17.00 Ritrovo via Osteno, 5 Milano

Ore 18.00 Partenza 1 Km per ragazzi – Cascina Linterno

Ore 20.00 Partenza gara via Fratelli Zoia, 194 non competitiva in coda

Ore 21.30 Premiazioni

Ulteriori informazioni, iscrizioni e regolamento sono disponibili sul sito www.gsmontestella.com