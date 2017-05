Avvio poco mosso per le Borse europee nonostante la chiusura positiva di Tokyo (+0,25% il Nikkei) e l’aggiornamento di nuovi record a New York alla vigilia da parte di Nasdaq e S&P. A Milano il FTSE MIB dopo aver aperto in lieve calo è passato in terreno positivo, così come il Ftse All Share. Il Cac40 a Parigi resta invece con il segno meno, quando a Francoforte il Dax30 oscilla sulla parità e a Londra il Ftse100 è in progresso. Intanto, l’euro ha riconquistato la soglia di 1,10 dollari e ha aggiornato il massimo dell’anno, arrivando ai livelli che non vedeva dal novembre 2016.

Continuano gli acquisti su Atlantia

A Piazza Affari continuano gli acquisti su Atlantia, dopo la buona performance della vigilia in seguito al lancio di un’Opas da oltre 16 miliardi di euro sulla spagnola Abertis. Secondo gli analisti di Intermonte dalla presentazione di ieri dell’operazione fatta alla comunità finanziaria sono arrivate «indicazioni positive». Inoltre, anche alla luce di indiscrezioni stampa nella stessa direzione, gli analisti ritengono probabile che ci sia «un accordo informale con Caixa», primo azionista di Atlantia, e che quindi «le probabilità di successo dell’operazione al prezzo di 16,50 euro (per azione) siano elevate». Nella stessa nota si conferma il giudizio positivo sull’operazione in quanto porterebbe alla «creazione del leader mondiale nel settore delle autostrade a pedaggio con una forte diversificazione geografica e una importante controdiluizione a livello di Eps/Dps». Bene anche Generali e Mediaset, anche se guardando il listino quello che sembra prevalere è la cautela.

Debole Italgas, pesano i realizzi

Le prese di beneficio colpiscono invece Italgas che ieri aveva fatto segnare un rialzo del 3,22 per cento. La società è tra quelle considerate interessate agli asset italiani di Gas Natural. Le offerte non vincolanti dovrebbero essere presentate per metà giugno con l’obiettivo di chiudere l’iter entro la fine dell’estate. Italgas non è l’unica società italiana che guarda al dossier ma potrebbe farsi avanti anche A2A, senza contare che anche da oltre i confini risulta esserci qualcuno interessato. Gas Natural ha poco più del 2% del mercato della distribuzione del gas con una rete concentrata prevalentemente nel Sud del Paese. Fiat Chrysler Automobiles debole in scia ai dati sulle immatricolazioni europee ad aprile, in calo anche per effetto dei ‘ponti’ e della Pasqua.

Tra gli altri, subito bloccata in asta di volatilità Energy Lab, titolo quotato all’Aim, quando segna un teorico +11,42%, dopo il balzo di oltre il 14% messo a segno ieri.

Il greggio continua il rally della vigilia

Il petrolio continua a salire dopo il rally della vigilia: il contratto sul Wti consegna Luglio si mantiene saldamente sopra i 49 dollari al barile e il Brent del Mare del Nord con uguale scadenza sale sopra la soglia dei 52 dollari al barile. A dare la spinta alle quotazioni ieri è stata l’indicazione che i tagli alla produzione potrebbero essere portati fino al primo trimestre 2018.

L’Euro riconquista la soglia di 1,10 dollari. Spread Btp/Bund in lieve calo

Sul fronte dei cambi, si rafforza l’euro verso il biglietto verde. La moneta unica sale sopra la soglia di 1,10 dollari e in mattinata è arrivata a toccare 1,1050 dollari, massimo dal 9 novembre scorso, all’indomani della vittoria di Donald Trump alle elezioni per la presidenza Usa. A metà mattina l’euro vale 1,1047 dollari, contro 1,0979 ieri sera. La divisa statunitense è sotto pressione anche verso le altre principali valute e perde terreno nei confronti dello yen. Secondo gli analisti a indebolire il dollaro sono alcuni dati macroeconomici pubblicati in questi giorni che hanno deluso le attese, che moderano le previsioni di una accelerazione della politica monetaria della Federal Reserve, ormai improntata verso un progressivo rialzo dei tassi. Contribuiscono al quadro in favore dell’euro anche la situazione politica in Francia, con l’europeista convinto Emmanuel Macron che da domenica è ufficialmente il nuovo presidente della Repubblica francese e il dato sulla fiducia delle imprese in Germania. Anche se l’indice Zew di maggio è sotto le attese è comunque salito a 20,6 punti, continuando la progressione dopo il balzo a 19,5 punti di aprile (da 12,8 punti di marzo). Seduta in leggero ribasso per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il titolo italiano benchmark (Isin IT0005240830) e il pari scadenza tedesco si muove infatti sui 183 punti base, rispetto ai 185 della vigilia. Il rendimento dei decennali italiani segna il 2,27%, sostanzialmente stabile rispetto al 2,28% di ieri sera.

Pil zona euro +0,5% nel primo trimestre, Zew sale ma sotto attese

Quella di oggi è una ricca giornata sul fronte macroeconomico. Prima dell’apertura dei mercati è stato pubblicato il dato sull’inflazione in Francia, che ha registrato un +0,1% in aprile rispetto al mese precedente e dell’1,2% su base annua. Per quanto riguarda l’Italia, l’Istat ha pubblicato la lettura preliminare sul Pil del primo trimestre. Secondo l’istituto di statistica, è cresciuto dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. In rapporto al primo trimestre del 2016 la variazione è +0,8 per cento. La variazione acquisita per il 2017 è pari a +0,6 per cento. In relazione alla zona euro, stando alla prima stima di Eurostat, il Pil dei primi tre mesi del 2017 è salito dello 0,5% rispetto all’ultimo trimestre 2016. Nella Ue analogo andamento: +0,5 per cento. Nel quarto trimestre 2016 la crescita del Pil nella zona euro è aumentata dello 0,5%, nella Ue dello 0,6 per cento. Rispetto a primo trimestre 2016, il Pil nella zona euro è salito dell’1,7%, nella Ue del 2% dopo +1,8% e +1,9% rispettivamente nel trimestre precedente. Dalla Germania, nel frattempo, è arrivato l’indice Zew, secondo il quale la fiducia degli investitori tedeschi nell’economia nazionale sale a maggio ma meno del previsto. L’indice si attesta questo mese a 20,6 punti, continuando la progressione dopo il balzo a 19,5 punti di aprile (da 12,8 punti di marzo). Gli analisti prevedevano però una crescita più corposa per il mese in corso, intorno a quota 22. L’indice sulla situazione corrente sale a 83,9 dall’80,1 di aprile.

Deludono i dati Usa sul settore delle costruzioni

In aprile i nuovi cantieri edili avviati negli Stati Uniti sono diminuiti più delle previsioni e per la terza volta in quattro mesi, cosa che sottolinea la volatilità del mercato immobiliare statunitense. Anche i permessi per costruire richiesti sono scesi a sorpresa. Secondo quanto riportato dal dipartimento del Commercio, l’indice che misura l’avvio di nuovi cantieri è calato del 2,6% a 1,172 milioni di unità, dopo il ribasso del 6,6% di marzo (rivisto al rialzo dal -6,8% della prima stima). Il dato è peggiore delle previsioni degli analisti, che attendevano un aumento del 3,7 per cento. I permessi per le costruzioni, che anticipano l’attività futura del settore edilizio, sono calati del 2,5% a 1,229 milioni, peggio del +0,8% atteso dagli analisti. Su base annuale, ovvero rispetto ad aprile 2016, i nuovi cantieri sono in aumento dello 0,7%, mentre i permessi crescono del 5,7 per cento.

di Flavia Carletti Il Sole 24 Ore