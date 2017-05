Wind Tre: al via il nuovo sito istituzionale e il profilo corporate su Twitter

Angelini, PR Director: “l’azienda conferma la sua vocazione ‘smart’ anche nella comunicazione online”

Wind Tre è online con il restyling del sito istituzionale e con il nuovo profilo corporate su Twitter, due importanti novità per la comunicazione digitale dell’azienda, che rafforzano la presenza istituzionale sul Web e sui canali Social.

Per Massimo Angelini, PR Internal & External Communication Director di Wind Tre, “con il lancio del nuovo sito e del profilo su Twitter, che si aggiungono al canale LinkedIn aziendale, già live da gennaio, Wind Tre arricchisce le proprie pagine istituzionali, consolidando la presenza digitale e confermando la sua vocazione ‘smart’ anche nel mondo della comunicazione online. Un modo per raccontare la new company a 360 gradi – aggiunge il manager – e descrivere, con continui aggiornamenti, il ruolo di Wind Tre per la digitalizzazione del Paese”.

Il sito www.windtre.it si presenta ora con una nuova veste grafica, moderna e di impatto, e con una nuova organizzazione dei contenuti, che valorizzano ancor di più il posizionamento dell’azienda e la sua comunicazione corporate. L’architettura di navigazione e di gestione dei contenuti privilegia la chiarezza, affinché i “visitatori” possano accedere alle informazioni in modo semplice e intuitivo. Inoltre, la struttura a blocchi “modulari” del sito istituzionale di Wind Tre permette di fruire delle informazioni in maniera sintetica e immediata e di approfondire successivamente ogni contenuto. Il sito è sviluppato in modalità ‘responsive’ per garantire un’esperienza di navigazione eccellente anche da smartphone e da tablet.

Wind Tre è online anche con il nuovo profilo corporate su Twitter @WindTreOfficial, dedicato a notizie, eventi e attività dell’azienda, con aggiornamenti “live” sui contributi più significativi della comunicazione istituzionale di Wind Tre. Un modo per far scoprire e conoscere il mondo di #WindTre: numeri, valori, mission, posizionamento e iniziative del più grande operatore nazionale di telefonia mobile, che sta realizzando importanti investimenti nel digitale per servizi sempre più affidabili e veloci, in linea con le aspettative di famiglie e imprese.

windtre.it