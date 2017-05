Sondaggio Usa: “idiota” è la parola più associata a Donald Trump

Seguono “incompetente” e “bugiardo”. Al quarto posto, il primo termine positivo: “leader”

“Idiota”. Questa è la prima parola che la maggioranza degli americani associa a Donald Trump, secondo l’ultimo sondaggio di Quinnipiac. Subito dopo, le più comuni sono “incompetente” e “bugiardo”. Bisogna andare al quarto posto per trovare il primo termine positivo, ossia “leader”, insieme a “non qualificato”. Nella lista, compaiono anche “ignorante”, “forte”, “stupido”, “arrogante”, “clown”, “razzista”, “bigotto”, “buffone” e “dittatore“.

Dal sondaggio emerge un nuovo record negativo per il tasso di approvazione nei confronti del presidente, sceso al 36% dal 40% registrato meno di un mese fa. Per il 61% degli elettori, Trump non è onesto e il 52% disapprova il suo modo di gestire l’economia. Il sondaggio ha un margine di errore del 3%.

TGCOM24