G7: Padoan, senza inclusione non c’è crescita

Tema al centro dell’agenda di Bari

“Il tema della crescita e dell’inclusione sociale è al centro dell’agenda del G7 e del G20. Sono molto contento di questo. L’Italia porta avanti queste tematiche, senza inclusione sociale la crescita non si sostiene e deve andare avanti”. Così il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan arrivando al castello Svevo di Bari per l’avvio dei lavori del G7 finanze.

La web tax “è una proposta che sta prendendo corpo, ci sono diverse proposte nazionali ma il g7 serve proprio a trovare la convergenza. Su questo lavoreremo”, ha sottolineato Padoan. “Non sono preoccupato dal piano americano sulla tassazione, valuteremo come l’ambizioso piano Usa sulle tasse ci riguarderà”, ha aggiunto.

Moscovici, flessibilità a Italia 2018? Discutiamo – “Non siamo al momento delle decisioni, stiamo discutendo, sappiamo che ci sono le regole, e l’Italia deve impegnarsi”. Così il commissario agli Affari economici Pierre Moscovici arrivando al castello Svevo per i lavori del G7 finanze, rispondendo a una domanda sulla possibilità che possa essere concessa flessibilità per il 2018. “finora tutta la flessibilità è stata garantita”. Ora “stiamo considerando le circostanze​, non siamo rigidi” e il “dialogo tra la Commissione, l’Italia e Padoan è buono”.

