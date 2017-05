Torna a Roma Gnam!, Festival del cibo di strada

Per valorizzare la conoscenza delle tradizioni

Torna a Roma GNAM!, Festival Europeo del Cibo di Strada. La kermesse itinerante, dall’11 al 14 maggio, punta sulla conoscenza delle tradizioni alimentari come elementi culturali ed etnici, scegliendo la bio-diversità e la genuinità dei prodotti agro-alimentari tipici. Ma non sarà solo street food: piatti tipici della tradizione e solidarietà saranno i protagonisti di queste giornate. Ospite d’onore sarà la famosa amatriciana di Ma-Trù, storica trattoria di Amatrice distrutta dal terremoto. Il titolare Daniele Bonanni e altri suoi colleghi saranno ospitati gratuitamente per offrire ai visitatori la possibilità di assaggiare l’amatriciana doc. Dalla Sicilia i famosi pane e panelle, pane ca’ meusa, e i cannoli preparati sul posto con la ricotta fresca, gli arancini di vario tipo. Il peperoncino è il protagonista assoluto dello stand della Calabria dove la ‘nduia fa il suo gioco di diversi panini assieme al tartufo della Sila e la crema di cipolle di Tropea. Panzerotti caldi dalla Puglia, dalla Basilicata i panini con la salciccia e peperoni cruschi, mentre la Campania avrà al suo stand mozzarella di bufala, babà, pastiera e sfogliatelle. Dal centro Italia arrosticini abruzzesi e olive ascolane, il Molise presenta il caciocavallo impiccato.

La carne di chianina è protagonista con gli hamburger e dalla Toscana sarà possibile assaggiare anche il famoso lampredotto fatto a dovere. Poi lo gnocco fritto con gli affettati emiliani dop. Roma celebra Pizza e Mortazza, imperdibile la carbonara on the road dell’Apecarbonara. Le eccellenze internazionali: nell’isola internazionale saranno presenti una churrascaria brasiliana e specialità messicane, dalla Spagna arrivano paella e tapas con sangria. Poi asado argentino.

ANSA