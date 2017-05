Poligrafici Ed. rosso di 1,1 mln

Poligrafici Editoriale. ha chiuso il primo trimestre con una perdita di 1,1 mln euro, in leggero miglioramento rispetto ai -1,2 mln dello stesso periodo 2016. L’ebitda del gruppo che pubblica il Quotidiano nazionale-Qn (dorso sinergico di Giorno, Nazione e Resto del Carlino) è pari a 1,4 mln (era 1,8 mln nel 2016).

A monte i ricavi netti consolidati ammontano a 33,4 milioni rispetto ai 36,6 milioni dei primi tre mesi del 2016, con i ricavi editoriali consolidati che registrano una flessione del 7% e con quelli pubblicitari consolidati che si riducono complessivamente dell’8,6%. In particolare, la raccolta pubblicitaria sui quotidiani cartacei editi dal gruppo guidato dall’a.d. Andrea Riffeser Monti registra una contrazione del 9%, con un decremento del 18,1% per la pubblicità commerciale nazionale, mentre la raccolta locale, comprensiva della rubricata, finanziaria e di servizio, segna una flessione del 4,9%.

L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marzo 2017 è pari a 39,5 milioni. Rispetto al 31 dicembre 2016 il dato migliora di 2,2 milioni mentre se confrontato con il 31 marzo 2016 l’indebitamento evidenzia un miglioramento di 8,2 milioni di euro.

Secondo l’azienda, le previsioni per il 2017 rimangono condizionate dall’andamento del settore editoriale. Non si prevedono trend di mercato significativamente diversi da quelli riscontrati finora. Le efficienze realizzate dal gruppo lasciano immaginare, se non si verificheranno eventi ad oggi non prevedibili, il mantenimento di una marginalità positiva in linea con il precedente biennio, oltre alla generazione di flussi di cassa con la conseguente ulteriore riduzione del debito finanziario.

ItaliaOggi